Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert, Fed et G20 en point de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse a clôturé la séance de mardi sur une avancée, malgré un passage dans le rouge en cours de journée. Les investisseurs ont été sur la retenue notamment en raison des menaces de guerre commerciale. La prudence a aussi été de mise avant la réunion, ce mardi et mercredi, du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dont on attend l'annonce d'une hausse de taux.Wall Street évoluait pour sa part de manière mitigée, le Nasdaq, indice à dominance technologique étant sous pression alors que les deux autres indices gagnaient du terrain.Le G20 était aussi en point de mire avec la réunion des ministres des Finances et présidents de banques centrales qui discuteront des menaces de guerre commerciale.Dans leur commentaire, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que les inquiétudes portent sur la tournure que prendra la réunion de la Fed, sur la forte progression de la volatilité - l'indice VIX ayant gagné près de 24% lundi - et sur les craintes que la mise en place de barrières douanières ne soit en définitive une situation bancale pour tout le monde.En Suisse sur le front économique, le Seco a relevé ses prévisions de croissance pour 2018 à 2,4% et en 2019 à 2,0%. Les économistes du KOF tablent pour leur part sur une hausse de 1,7% du PIB en 2019 et de 2,0% en 2018.En Grande-Bretagne, l'inflation a ralenti à 2,7% en février sur un an après 3% en janvier. Le renchérissement n'avait plus été inférieur à 3% depuis août dernier.A la clôture, le SMI s'est étoffé de 0,41% à 8847,29 points. Le SLI a pris 0,25% à 1457,76 points et le SPI 0,36% à 10'312,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six ont cédé du terrain, Kühne+Nagel est resté et 23 ont amélioré leur performance.Partners Group (+3,5%) a fini largement en tête des "blue chips", devant Swatch et Richemont (+2,2% chacun). Le gestionnaire d'actifs a publié des résultats 2017 marqués par une hausse d'un tiers du bénéfice net. Les analystes ont applaudi. Baader Helvea va relever ses estimations, s'attendant encore à une accélération de la croissance de la masse sous gestion. Pour la BC de Zurich, le dépassement des prévisions devient "peu à peu un rituel" pour Partners Group.Les valeurs du luxe ont profité de la publication des ventes horlogères à l'international. Ces dernières ont progressé en février de 12,9% sur un an à 1,69 mrd. Sur les deux premiers mois de 2018, les exportations se sont inscrites à 3,3 mrd CHF, soit une montée de 12,8%. Hong Kong, les Etats-Unis et la Chine, les trois principaux débouchés, ont en particulier soutenu cette performance.Les bancaires UBS (+1,5%), Credit Suisse (+1,1%) et Julius Bär (+1,3%) se sont également positivement distinguées.A l'exception de Nestlé (-0,1%), les poids lourds pharmaceutiques ont également soutenu l'indice vedette. Novartis a pris 0,2% et Roche 0,02%. Ce dernier a publié des résultats d'une étude avec Tecentriq et obtenu une homologation pour un nouveau dosage du Mircera au Japon. Novartis a conclu avec deux instituts américains un accord de collaboration et de licence portant sur le développement de nouveaux biomatériaux destinés à administrer des traitements immunothérapeutiques.Swisscom (-4,4%) a clôturé la séance en lanterne rouge et Sunrise (-6,4%) a également chuté au niveau du marché élargi. Leur petit concurrent Salt, non coté, a annoncé son arrivée sur le marché de la téléphonie fixe avec une offre combinée (téléphone, TV, internet) qui sera proposée aux clients d'une trentaine de villes disposant d'un réseau de fibre optique.La volatile Aryzta a perdu 3,8% et s'est placé avant-dernière au niveau des principales cotations de la place zurichoise.Sur le marché élargi, Evolva a gagné un modeste 1,7% après avoir fortement augmenté au cours de la séance. Cargill a mis en production l'édulcorant Eversweet, ce qui a fait oublier l'annonce de l'aggravation à 39,0 mio CHF de la perte nette de la société l'an dernier.KTM (+2,5%), Cosmo (-1,1%), Santhera (-8,6%), Orell Füssli (-4,4%), BKW (+5,2%), Crealogix (stable), MCH (-1,8%), Peach Property (-0,3%), Vetropack (+6,4%), Komax (+0,74%), Conzzeta (+3,8%) et Schlatter (-2,7%) ont publié leurs résultats annuels.Asmallworld (20,45 CHF) a fait son entrée en Bourse avec un premier cours à 12,40 CHF pour un prix d'émission de 9,75 CHF.lk/al(AWP / 20.03.2018 18h15)