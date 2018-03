Bourse Zurich: le SMI frôle les 8900 points grâce à Draghi

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé la séance de jeudi dans un vert quasi-uniforme, portée par les propos tenus dans par le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi. Le SMI, qui avait terminé la veille juste sous la barre des 8800 points, tutoie désormais celle des 8900. A Wall Street, les principaux indices ont entamé la séance en hausse, accueillant avec un optimisme prudent les derniers rebondissements sur les taxes à l'importation défendues par Donald Trump."Le commerce mondial avait repris un certain tonus l'an passé. Le protectionnisme, s'il se confirme, met un risque baissier sur la croissance mondiale", a prévenu Oddo BHF, dans une note. Mais le marché, désormais habitué aux annonces tonitruantes du remuant locataire de la Maison Blanche, temporise en attendant de connaître les détails sur la forme exacte que prendront ces taxes.La BCE a maintenu ses taux directeurs au plus bas mais renonce désormais à renforcer son programme de rachats de dette, amorçant ainsi un prudent retrait de son vaste soutien à l'économie.Face à la presse, Mario Draghi a mis en garde contre les risques pesant sur la croissance que représentent "le protectionnisme croissant et les développements sur le marché des changes et les autres marchés financiers", en référence notamment aux craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et leurs partenaires.Sur le front économique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont augmenté un peu plus fortement que prévu après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 1969 la semaine précédente.Le Swiss Market Index (SMI) s'est offert 1,27% à 8896,42 points, juste sous son plus haut du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) a bondi de 1,20% à 1458,49 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 1,27% à 10'303,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seul Dufry (-0,8%) a terminé dans le rouge.Sonova (+3,2%) a consolidé son avance en fin de séance, loin devant Logitech et Nestlé (+1,8% chacun) qui ont ferraillé pour la 2e place, suivis par les cycliques Geberit (+1,7%) et Sika (+1,6%).Le mastodonte pharmaceutique Novartis (+1,5%) a finalement eu le dessus sur son homologue Roche (+1,0%).Les trois valeurs bancaires UBS, Credit Suisse et Julius Bär (+0,8% chacune) ont franchi la ligne d'arrivée dans un mouchoir de poche.Goldman Sachs a publié une étude sectorielle sur les banques et a relevé les objectifs de cours des trois établissements listés au SMI, avec recommandation "neutral" pour UBS et "buy" pour Credit Suisse et Julius Bär. Cette dernière a conclu un partenariat stratégique en Thaïlande pour la création d'une coentreprise avec la Siam Commercial Bank (SCB).Zurich Insurance (+1,5%) propose à l'assemblée générale des actionnaires de nommer la patronne d'Alpiq Jasmin Staiblin au conseil d'administration. Bâloise s'est également adjugé 1,5%, sans nouvelle particulièreSwiss Re (+1,1%) a vu sa recommandation relevée à "buy", après "hold", par Société Générale. La confiance de l'analyste est confortée par l'évolution des prix dans le domaine dommages-accidents, l'amélioration des garanties dans la division Corporate Solutions et une base de capitaux dans l'ensemble solide.Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach s'est envolé de 11,3%. Le sidérurgiste lucernois a retrouvé le chemin de la rentabilité l'an dernier avec un bénéfice de 45,7 mio EUR après une perte de 80 mio en 2016. Les chiffres ont été applaudis des deux mains par les analystes et visiblement appréciés par les investisseurs.Cicor (+6,4%) a enregistré une progression des ventes et de la rentabilité en 2017 et se montre confiant pour l'exercice en cours.La banque LLB (+2,5%) a enregistré une collecte d'argent à nouveau positive en 2017. Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende à 2 CHF contre 1,70 CHF pour 2016. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a estimé que l'établissement privé liechtensteinois a répondu aux attentes avec pour seule ombre au tableau les entrées nettes d'argent.La société immobilière SFPI (+0,5%) a vu sa rentabilité opérationnelle reculer en 2017, mais la direction s'est déclarée optimiste pour le nouvel exercice. Elle compte verser un dividende de 3,60 CHF par titre à ses actionnaires, inchangé par rapport à l'exercice précédent.Partners Group (+1,0%) a nommé Steffen Meister, ex-directeur général (CEO) du groupe, pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration.Spice Private Equity (+0,7%) va s'emparer du groupe américain Bravo Brio Restaurant, propriétaire de deux enseignes de restaurants italiens aux Etats-Unis et coté à Wall Street. Le montant de la transaction s'élève à quelque 100 mio USD.SFS (+2,1%), Schweiter (+0,5%) et Zug Estates (+0,6%) publieront leurs résultats annuels vendredi.buc/jh(AWP / 08.03.2018 18h15)