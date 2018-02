Bourse Zurich: le SMI légèrement dans le rouge, juste en-dessus des 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait légèrement dans le rouge mardi en milieu de journée. Repassé un moment sous la barre des 9000 points, le SMI pointait juste en-dessus de ce niveau qu'il avait refranchi la veille après avoir chuté début février lors de la correction des marchés mondiaux.Dans le camp des "blue chips", Swiss Life a dévoilé ses chiffres, imité sur le marché élargi par Allreal, Basilea, la BCGE, Bellevue, Bobst et PSP Swiss Property. Jungfraubahn a aussi publié de premières indications sur la marche des affaires l'an dernier.Sur le front économique, la confiance économique dans la zone euro a légèrement reculé en février, à 114,1 points (-0,8), alors que les analystes attendaient un repli à 113,8 points. Les crédits au secteur privé ont augmenté de 3,3% en janvier après 2,9% en décembre.En France, la confiance des ménages s'est nettement dégradée en février en recul de 4 points à 100 points par rapport à janvier.On attendait dans l'après-midi aux Etats-Unis les commandes de biens durables en janvier, les prix des logements en décembre et la confiance des consommateurs en février. Vers la fin de l'après-midi, le nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell était attendu pour son témoignage semi-annuel devant la Commission des services financiers de la Chambre des Représentants.Vers 11h50, le SMI abandonnait 0,25% à 9003,80 points avec un plus bas à 8991,85 points et un plus haut à 9057,30 points. Le SLI cédait 0,23% à 1483,57 points et le SPI 0,20% à 10'372,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 reculaient et sept avançaient.Swiss Life (+1,6%) restait en tête du petit peloton des gagnants, suivi par Credit Suisse (+0,6%) et SGS (+0,5%).Swiss Life a amélioré ses résultats l'année dernière, profitant notamment d'une meilleure rentabilité obtenue par une baisse des charges. Le groupe zurichois va gâter ses actionnaires avec un dividende plus élevé. Les analystes ont applaudi des chiffres "solides" et une "plaisante" rémunération des actionnaires.Parmi les autres assureurs, Swiss Re perdait 0,9% (3e plus gros perdant), Zurich Insurance 0,1% et Bâloise 0,3%. Vontobel a relevé l'objectif de cours de Swiss Re et a confirmé "hold". L'analyste que le deal avec Softbank devrait se concrétiser, sous quelque forme que ce soit.A part Credit Suisse, Julius Bär (+0,4%) pointait aussi dans le vert, tout comme UBS (+0,3%).Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,6%) pesait sur l'indice. Roche cédait 0,2% et Nestlé 0,3%.Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours du bon Schindler (-0,5%) et a confirmé "hold".Lonza (-1,3%) et Sika (-1,2%) reculaient le plus nettement.Sur le marché élargi, la saison des résultats s'emballait avec les chiffres de plusieurs sociétés. Arbonia (-3,3%) a nettement augmenté ses résultats d'exploitation et net. Basilea (+1,0%) s'est rapprochée du seuil de profitabilité et conserve un niveau élevé de liquidités.Bobst (-1,4%) a confirmé l'embellie annoncée lors de la journée des investisseurs en novembre. Les actionnaires se réjouiront notamment d'une augmentation de dividende.La Banque cantonale de Genève (-0,3%) a progressé dans toutes ses activités et les actionnaires bénéficieront aussi d'une augmentation de dividende.Bellevue Group (+0,4%) a confirmé son retour dans les chiffres noirs et le dividende sera augmenté de 10%.La société immobilière PSP Swiss Property (+1,1%) a augmenté ses résultats et propose elle aussi une augmentation du dividende.Selon de premiers chiffres, Jungfraubahn (+0,4%) table sur un bénéfice de 40 mio CHF en 2017.Deutsche Bank a relevé la recommandation de Temenos (+0,6%) à "buy" de "hold" et a aussi augmenté l'objectif de cours. L'analyste salue l'acquisition de Fidessa et estime notamment qu'avec le gain de taille, Temenos se démarquera de la concurrence.Trois sociétés ont annoncé leur intention de faire coter leurs actions sur SIX: Sensirion, spécialisée dans la fabrication de capteurs, Medartis dans la fixation osseuse chirurgicale et le réseau social Asmallworld.rp/al(AWP / 27.02.2018 12h45)