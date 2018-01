Bourse Zurich: le SMI marque le pas avant l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait faire du surplace mardi matin, marquant le pas après les fortes accélérations des dernières séances. Le SMI suivait ainsi la tendance amorcée la veille à New York, où Wall Street a terminé en ordre dispersé avant la saison des résultats d'entreprises. Cette dernière a déjà débuté en Suisse avec la performance annuelle de Sika.La macroéconomie devrait également capter l'attention des investisseurs, avec notamment le taux de chômage en novembre dans la zone euro. En Allemagne, la production industrielle a rebondi de 3,4% et l'excédent commercial a enregistré une hausse en novembre.La Suisse a quant à elle dévoilé les données sur le marché du travail, avec un taux de chômage qui s'est replié de 0,1 point à 3,2% l'année dernière.La place zurichoise n'affichait qu'un frémissement avant l'ouverture officielle. Le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär prenait à peine 0,07% à 9548,57 points à 08h13. Quasiment toutes les valeurs vedettes étaient en hausse.Sika (+0,1%) a ouvert le bal des résultats annuels, en dévoilant des résultats partiels. Le groupe zougois a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF, correspondant à une croissance en monnaies locales (ML) de 8,9%, supérieure aux projections des analystes les plus optimistes.Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois +0,1%) insufflaient une tendance positive au SMI. Selon le Financial Times, la société américaine d'investissement Rhône Capital a déposé une offre contraignante pour les activités de confiserie aux Etats-Unis.Chugai, filiale nippone de Roche, va s'associer à Genentech dans le cadre d'une procédure juridique visant à contrer le lancement d'un biosimilaire du Rituxan (rituximab) en injection au Japon. La plainte vise notamment Sandoz, filiale de Novartis et productrice du biosimilaire.Novartis a quant à lui lancé deux nouvelles études cliniques comparatives sur Cosentyx.SGS (+0,1%) poursuit ses emplettes et a fait main basse sur l'américain Vanguard Sciences. La société réalise notamment des tests dans les domaines microbiologique, chimique et physique.Swisscom (+0,1%) ne semblait pas profiter outre mesure de l'annonce la veille qu'UPC va délaisser le réseau mobile de Salt, sur lequel reposent ses offres depuis 2015, pour migrer vers celui du géant bleu.ABB (-0,4%) était la seule valeur du SMI à se draper de rouge, alors que Société Générale a augmenté l'objectif de cours.Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (+1,1%) se démarquait positivement.Burckhardt Compression (+0,6%) vise à l'horizon 2022 des recettes annuelles de 700 mio CHF et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 10% et 15%. Pour 2017, la direction a confirmé ses objectifs de novembre, à savoir des ventes comparables à 2016 et une marge Ebit comprise entre 6% et 9%.Crealogix (pas de cours avant-Bourse) va racheter la totalité de la société catalane Innofis, spécialisée dans les services numériques aux banques et active au Moyen-Orient.al/fr(AWP / 09.01.2018 08h33)