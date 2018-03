Bourse Zurich: le SMI ne parvient pas à décoller des 8800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement positive jeudi. Le SMI, qui avait terminé la veille juste sous la barre des 8800 points, peinait toutefois à s'en éloigner franchement à la hausse. La saison des résultats se poursuivait sur le marché élargi, avec notamment les chiffres de l'aciériste Schmolz+Bickenbach, de Cicor et de la banque privée liechtensteinoise LLB.Dans un commentaire, un expert de cmcmarkets a relevé que les investisseurs restaient prudents avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). La nervosité reste aussi de mise face aux velléités de mesures protectionnistes du président des Etats-Unis Donald Trump. Jusqu'à la publication des informations de la BCE, la volatilité devrait continuer de caractériser les marchés, selon cet analyste.Sur le front économique, le taux de chômage en Suisse a enregistré une modeste contraction en février. Il s'est fixé à 3,2%, soit un recul de 0,1 point sur un mois. En comparaison annuelle, la baisse s'élève à 0,4 point, selon les indications fournies par le Seco.L'hôtellerie suisse a profité d'un solide début d'année. Les nuitées ont progressé de 5,2% en rythme annuel pour atteindre 2,85 mio en janvier. Après une bonne reprise en 2017, l'hébergement touristique semble poursuivre sur sa lancée.En Allemagne, les commandes industrielles ont reculé de 3,9% sur un mois en janvier, après une hausse de 3% en décembre. Les économistes tablaient sur un recul moins net de 1,6%.On attendait encore dans l'après-midi les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, un indicateur avant les chiffres officiels de l'emploi en février, prévus vendredi.Vers 11h50, le SMI gagnait 0,18% à 8800,54 points avec un plus haut à 8829,71 et un plus bas à 8789,02. Le SLI progressait de 0,20% à 1443,98 points et le SPI de 0,31% à 10'206,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 montaient et huit reculaient.Le trio de tête se composait de Sonova (+2,2%), Logitech (+1,1%) et Nestlé (+0,9%).Les deux autres poids lourds Novartis (+0,03%) et Roche (-0,2%) connaissaient des sorts divers.Dans le camp des perdants, Credit Suisse (-0,5%) tenait la lanterne rouge, derrière UBS et Adecco (chacun -0,4%).Goldman Sachs a publié une étude sectorielle sur les banques et a relevé les objectifs de cours des trois établissements listés au SMI, avec recommandation "neutral" pour UBS et "buy" pour Credit Suisse et Julius Bär (-0,1%). Cette dernière a conclu un partenariat stratégique en Thaïlande pour la création d'une coentreprise avec la thaïlandaise Siam Commercial Bank (SCB).Société Générale a relevé la recommandation de Swiss Re (+0,5%) à "buy", après "hold", et a fortement augmenté l'objectif de cours. La confiance de l'analyste est confortée par l'évolution des prix dans le domaine dommages-accidents, l'amélioration des garanties dans la division Corporate Solutions et une base de capitaux dans l'ensemble solide.Zurich Insurance (+0,2%) propose à l'assemblée générale des actionnaires de nommer la patronne d'Alpiq Jasmin Staiblin au conseil d'administration.Sur le marché élargi, le sidérurgiste Schmolz+Bickenbach (+8,8%) a retrouvé le chemin de la rentabilité l'an dernier avec un bénéfice de 45,7 mio EUR après une perte de 80 mio en 2016. Le groupe lucernois vise un bénéfice brut ajusté entre 200 et 230 mio EUR cette année, après 222,7 mio en 2017. Les analystes ont applaudi des deux mains, la BC de Zurich parlant par exemple de "robuste exercice 2017".Cicor (-0,3%) a enregistré une progression des ventes et de la rentabilité en 2017 et est confiant pour 2018.La banque privée liechtensteinoise LLB (+1,9%) a enregistré une collecte d'argent à nouveau positive en 2017. Le conseil d'administration propose un relèvement du dividende à 2 CHF contre 1,70 CHF pour 2016. La BC de Zurich a estimé que LLB a répondu aux attentes avec pour seule ombre au tableau les entrées nettes d'argent.La société immobilière Swiss Finance & Property Investment (SFPI, +0,5%) a vu sa rentabilité opérationnelle reculer en 2017, mais la direction s'est déclarée optimiste pour le nouvel exercice. Elle compte verser un dividende de 3,60 CHF par titre à ses actionnaires, inchangé par rapport à l'exercice précédent.Partners Group (-0,2%) a nommé Steffen Meister, ex-directeur général (CEO) du groupe, pour occuper les fonctions de président du conseil d'administration.Spice Private Equity (stable) va s'emparer du groupe américain Bravo Brio Restaurant, propriétaire de deux enseignes de restaurants italiens aux Etats-Unis et coté à Wall Street. Le montant de la transaction s'élève à quelque 100 mio USD.SFS (+1,3%), Schweiter (+0,2%) et Zug Estates (+0,3%) publieront leurs résultats annuels vendredi.rp/buc(AWP / 08.03.2018 12h45)