Bourse Zurich: le SMI optimiste après le réchauffement entre Trump et Xi

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en hausse lundi, rassurée par le réchauffement des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale, en conclusion du sommet du G20 à Buenos Aires.En Asie, les Bourses chinoises ont positivement accueilli ces nouvelles en ouvrant en hausse de plus de 2%. A Tokyo, le Nikkei a terminé en progression de 1%.Les présidents américain et chinois ont "trouvé un accord pour mettre fin à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane", a dit le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue pour une durée de 90 jours."On voyait mal les investisseurs rester 'vendeurs' avant un week-end où un réchauffement potentiel pourrait avoir lieu entre les présidents Xi et Trump", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.Pour leurs homologues de CMC Markets, "les marchés actions ont effectué un démarrage solide pour le dernier mois de 2018, la trêve entre les Etats-Unis et la Chine apportant un fort vent arrière aux Bourses asiatiques" qui devrait également profiter aux places européennes.A 08h10, le SMI avant-Bourse affichait une solide progression de 1,46% à 9170,03 points, selon les indications préalables compilées par Julius Bär.Lafargeholcim (+3,4%) ravissait la première place du podium, les analystes de Deutsche Bank ayant relevé leur recommandation à l'achat et l'objectif de cours à 54 francs.Les valeurs du luxe étaient aussi rassurées par la trêve dans le litige commercial, Richemont et Swatch (tous les deux +3,0%) profitant d'une éclaircie dans leurs perspectives de ventes.Les cycliques profitaient du vent d'optimisme qui émanait du sommet du G20, ABB (+2,6%), Adecco (+2,5%) et Givaudan (+2,2%) affichant de solides progressions.Les bancaires Credit Suisse (+2,4%) et UBS (+2,6%) suivaient la même logique.Au niveau des poids lourds de la cote, Novartis (+1,2%) et Roche (+2,6%) bénéficiaient d'annonces positives pour leurs médicaments.Sur le marché élargi, Arbonia (+2,0%) montait, après la nomination d'un nouveau chef des finances.Valora (+2,0%) a annoncé la suppression d'au moins 30 postes d'ici la fin 2019, en raison de synergies suite à l'acquisition de Backwerk.Parmi les autres titres recherchés figuraient U-Blox (+4,0%) et Temenos (+2,5%), alors que Ceva (-0,2%) était la seule valeur du SPI à se parer de rouge.al/(AWP / 03.12.2018 08h45)