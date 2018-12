Bourse Zurich: le SMI optimiste après le réchauffement entre Trump et Xi

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en nette hausse lundi, rassurée par le réchauffement des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale, en conclusion du sommet du G20 à Buenos Aires.En Asie, les Bourses chinoises ont positivement accueilli ces nouvelles en ouvrant en hausse de plus de 2%. A Tokyo, le Nikkei a terminé en progression de 1%.A 09h07, le SMI progressait de 1,29% à 9154,48 points, le SLI gagnait 1,79% à 1416,99 points et le SPI engrangeait 1,34% à 10'681,76 points. L'ensemble des 30 valeurs vedettes évoluait en hausse.Les valeurs technologiques comme AMS (+6,7%), Logitech (+5,7%) et Temenos (+4,1%) s'inscrivaient dans le haut du tableau des "blue chips", rassurées par la trêve dans le litige commercial.Elles étaient rejointes par la cyclique Lafargeholcim (+4,3%), qui bénéficiait aussi d'un relèvement de recommandation à l'achat et d'objectif de cours à 54 francs par Deutsche Bank.Les valeurs du luxe étaient également très demandées, Richemont (3,9%) et Swatch (6,3%) profitant d'une éclaircie dans leurs perspectives de ventes.Les bancaires Credit Suisse (+3,1%) et UBS (+3,0%) suivaient la même logique.Au niveau des poids lourds de la cote, Novartis (+1,2%) et Roche (+0,2%) bénéficiaient d'annonces positives pour leurs médicaments.Sur le marché élargi, Valora (+2,1%) a annoncé la suppression d'au moins 30 postes d'ici la fin 2019, en raison de synergies suite à l'acquisition de Backwerk.al/op(AWP / 03.12.2018 09h30)