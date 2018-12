Bourse Zurich: le SMI optimiste après le réchauffement entre Trump et Xi

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait positivement lundi à l'approche de la mi-journée, rassurée par le réchauffement des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale, en conclusion du sommet du G20 à Buenos Aires.En Asie, les Bourses chinoises ont applaudi ces nouvelles en clôturant en nette hausse. A Tokyo, le Nikkei a terminé en progression de 1%.Les présidents américain et chinois ont "trouvé un accord pour mettre fin à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane", a dit le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue pour une durée de 90 jours."On voyait mal les investisseurs rester 'vendeurs' avant un week-end où un réchauffement potentiel pourrait avoir lieu entre les présidents Xi et Trump", ont indiqué les analystes de Mirabaud Securities.Pour leurs homologues de CMC Markets, "les marchés actions ont effectué un démarrage solide pour le dernier mois de 2018, la trêve entre les Etats-Unis et la Chine apportant un fort vent arrière aux Bourses asiatiques" qui profitait également aux places européennes.A 10h46, le SMI progressait de 1,12% à 9139,12 points, le SLI gagnait 1,71% à 1415,90 points et le SPI engrangeait 1,18% à 10'665,01 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre reculaient et 26 gagnaient du terrain.Les valeurs technologiques comme Logitech (+6,9%), AMS (+5,7%) et Temenos (+5,0%) s'inscrivaient dans le haut du tableau des "blue chips", rassurées par la trêve dans le litige commercial.Elles étaient rejointes par la cyclique Lafargeholcim (+4,4%), qui bénéficiait aussi d'un relèvement de recommandation à l'achat et d'objectif de cours à 54 francs par Deutsche Bank.Les valeurs du luxe étaient également très demandées, Richemont (3,8%) et Swatch (6,4%) profitant d'une éclaircie dans leurs perspectives de ventes.Les bancaires Credit Suisse (+3,2%) et UBS (+2,4%) suivaient la même logique.Au niveau des poids lourds de la cote, Novartis (+1,3%) a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire du traitement expérimental de remplacement génique AVXS-101 - désormais baptisé Zolgensma - contre l'amyotrophie spinale de type 1.Roche (-0,1%) faisait partie des rares valeurs vedettes à céder ses gains. Le groupe pharmaceutique a dévoilé des données prometteuses sur une combinaison du conjugué anticorps-médicament (ADC) polatuzumab vedotin avec de son moteur de ventes vieillissant Mabthera/Rituxan (rituximab).Swisscom (-0,9%), Sonova (-0,6%) et Givaudan (-0,3%) complétaient le tableau des perdants.Sur le marché élargi, Valora (+0,2%) freinait ses ardeurs matinales. Le détaillant a annoncé la suppression d'au moins 30 postes d'ici la fin 2019, en raison de synergies suite à l'acquisition de Backwerk.Von Roll (+11,3%) s'envolait par contre. Le groupe industriel soleurois poursuit son expansion dans la mobilité électrique en créant une unité spécialement dédiée à ce secteur en pleine croissance.Polyphor (+4,1%) a annoncé l'issue positive d'une rencontre avec l'Agence américaine du médicament (FDA) concernant une étude de phase III ayant pour but de vérifier l'efficacité et l'innocuité de son traitement expérimental balixafortide dans le traitement de certains types de cancer du sein.Implenia (-25,6%) essuyait les foudres du marché, après l'émission d'un coup de rabot substantiel sur ses objectifs annuels.Leclanché (-6,5%) buvait également la tasse. La Commission des OPA (Copa) a tranché en faveur de Leclanché en prévision du renforcement de la participation de l'actionnaire de référence Fefam. Celui-ci sera exempté de l'obligation de procéder à une offre de reprise après avoir converti des titres de dette en actions Leclanché.al/jh(AWP / 03.12.2018 11h30)