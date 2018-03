Bourse Zurich: le SMI oscille autour de l'équilibre, on attend la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi sur une note proche de l'équilibre. Le SMI a oscillé autour de l'équilibre avant de sembler opter plus franchement pour le vert. Mardi, les marchés européens et américains avaient regagné un peu de terrain après un passage à vide lundi. Dans l'ensemble, l'ambiance reste prudente face aux menaces de guerre commerciale et avant l'issue, en soirée, de la réunion de deux jours du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).Après les clôtures en Europe, la Fed devrait annoncer une sixième hausse des taux dans le cadre du processus de normalisation de sa politique monétaire. La fourchette de taux devrait être fixée entre 1,50 et 1,75%. "On serait très surpris si le Comité ne concluait pas sa réunion par une hausse des taux" d'un quart de point de pourcentage, a écrit, résumant l'opinion générale des marchés, Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics.Jerome Powell, qui succède à Janet Yellen partie en février, l'a dit devant le Congrès récemment: il y aura "d'autres hausses des taux graduelles" vu "la croissance économique forte" dopée par "une politique budgétaire devenue plus stimulante". Par ailleurs, les économistes vont regarder de près les nouvelles prévisions économiques de la Fed, que ce soit en terme de croissance, d'inflation ou de politique monétaire.En Suisse, la saison des résultats prend un rythme plus calme avec les chiffres de la société immobilière Investis et ceux de la pharmacie en ligne Zur Rose.Sur le front économique, on attend en matinée le chômage en janvier en Grande-Bretagne et, cet après-midi aux Etats-Unis, la balance des comptes courants au 4e trimestre, les reventes de logements en février et les traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole.Vers 9h20, le SMI gagnait 0,14% à 8859,50 points, le SLI 0,03% à 1458,13 points et le SPI 0,12% à 10'324,96 points. Sur les trente valeurs vedettes, onze avançaient, quinze reculaient et quatre étaient inchangés.Le trio de tête se composait de Roche (+0,7%), Partners Group et Swiss Re (chacun +0,5%).Novartis gagnait 0,3% et Nestlé 0,2%. Le pacte d'actionnaires vieux de 44 ans qui liait la famille Bettencourt Meyers, héritière du géant mondial des cosmétiques L'Oréal, au colosse de l'agroalimentaire, arrive à échéance ce mercredi, ce qui laisse désormais le groupe veveysan libre d'agir comme bon lui semble avec sa participation de 23,17% dans L'Oréal. Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "buy". La réduction est intervenue notamment pour tenir compte de l'évolution récente des cours des devises.Au lendemain des chiffres de Partners Group, JPMorgan a relevé l'objectif de cours et confirmé "overweight". L'analyste a notamment qualifié les résultats de "solides" et il estime que la dynamique de croissance devrait se maintenir sur le marché de la clientèle privée.Richemont avançait de 0,3%. Royal Bank of Canada a relevé l'objectif de cours et confirmé "outperform". L'analyste a notamment souligné que le groupe genevois joue un rôle de leader dans le marché des bijoux et qu'il y a un potentiel de reprise pour les bénéfices dans le segment des montres haut de gamme. Swatch gagnait 0,2%. Le luxe va retenir l'attention alors que va s'ouvrir le salon Baselworld.Dans le camp des perdants, SGS (-2,4% ou -58 CHF) tenait la lanterne rouge, mais le titre est traité hors dividende de 75 CHF. Kühne+Nagel cédait 1,0% et Adecco 0,65. Kepler Cheuvreux a abaissé la recommandation pour Kühne+Nagel à "hold" de "buy" et a aussi réduit l'objectif de cours. Le broker a fait de même pour Panalpina (-1,4%). L'analyste a notamment mis en avant le fait que les activités fusion-acquisition devraient être réduites ces prochains temps.Swisscom (-0,04%) restait légèrement sous pression au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Salt sur le marché de la téléphonie fixe et des offres combinées via fibre optique. Sur le marché élargi, Sunrise gagnait 0,5%.Vontobel a réduit l'objectif de cours de Dufry (-0,04%) tout en confirmant "buy". L'analyste pense notamment que la forte croissance va se maintenir et que l'amélioration des marges est en route. Il déplore le manque de clarté de la politique de dividende.Sur le marché élargi, Investis (-0,3%) et Zur Rose (-1,9%) ont publié leurs résultats annuels et Myriad (+7,4%) a publié des chiffres préliminaires non audités, faisant état d'une perte opérationnelle ramenée à 5,8 (6,5) mio USD.rp/ol(AWP / 21.03.2018 10h15)