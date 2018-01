Bourse Zurich: le SMI prêt à franchir les 9500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture positive jeudi, après une clôture du SMI sur un plus-haut annuel. Selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär, l'indice vedette s'apprêtait à franchir la barre des 9500 points, s'approchant ainsi à une quarantaine de points de son plus haut historique. A Wall Street, les indices ont terminé sur des records mercredi grâce au secteur technologique et à une reprise des prix du pétrole."Les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage des nouveaux records pour les marchés américains", a souligné Mirabaud Securities dans une note. "L'euphorie de ce début d'année pourrait bien amener de nouveaux flux acheteurs, certains investisseurs ayant peur de manquer le 'train de la hausse'".Sur le front des nouvelles d'entreprises, l'agenda reste plutôt dégarni mais plusieurs données macroéconomiques viendront occuper les investisseurs. Les Etats-Unis publieront les chiffres ADP de l'emploi en décembre, ainsi que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage. En France, on attend l'indice PMI final.En Chine, l'activité dans les services a très fortement accéléré en décembre, progressant à son rythme le plus fort depuis plus de trois ans, selon l'indice indépendant PMI Caixin, qui s'est établi à 53,9 points.A 08h20, le pré-SMI calculé par Julius Bär prenait 0,25% à 9502,89 points. Tous les membres de la famille SMI/SLI étaient dans le vert.Novartis (+0,5%) a obtenu auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) un statut de percée thérapeutique pour le médicament Promacta (eltrombopag) pour le traitement de l'anémie aplasique. La veille, la FDA a octroyé un deuxième statut de percée thérapeutique pour Kisqali contre certaines formes de cancer de sein.Les autres poids lourds Roche et Nestlé (tous deux +0,2%) étaient dans la moyenne, tout comme les bancaires Credit Suisse (+0,2%), UBS (+0,3%) et Julius Bär (+0,2%).Sika (+0,9%) enregistrait une solide progression, tandis que les groupes de luxe Swatch et Richemont (chacun +0,2%) ont bénéficié d'un relèvement d'objectifs de cours par Royal Bank of Canada.Vifor Pharma (+0,9%) s'est félicité d'une décision de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (VFMCRP) et ChemoCentryx ont obtenu auprès du régulateur un examen d'Avacopan en vue d'une homologation commerciale conditionnelle.Sur le marché élargi, le fabriquant de compteurs électriques Landis+Gyr (+1,2%) a remporté un contrat auprès de l'américain Wisconsin Public Service Company (WPS) prévoyant notamment la fourniture de 450'000 compteurs et 326'000 capteurs de gaz.Wisekey (pas de cours), via sa filiale Quovadis, va assurer le futur développement et la mise à jour du programme de passeport et signature numériques SuisseID. Cette annonce intervient alors que le Parlement suisse va discuter cette année d'une nouvelle loi sur d'identification en ligne.ol/al(AWP / 04.01.2018 08h41)