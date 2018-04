Bourse Zurich: le SMI proche du plus bas du jour, Credit Suisse au top

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait largement dans le rouge mercredi en milieu de journée. Le SMI se situait un peu au-dessus de son plus bas du jour provisoire. Mardi, Wall Street a fortement reculé et Tokyo a fait de même mercredi. En Suisse, la saison des trimestriels continue avec, pour les blue chips, Credit Suisse et Clariant."La violence de la baisse de plusieurs blue chip [aux Etats-Unis] a quasiment éclipsé le passage du rendement du 10 ans américain au-dessus du seuil psychologique des 3%", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities.Le dépassement de ce seuil, qui n'était plus arrivé depuis janvier 2014, s'explique par "le creusement du déficit budgétaire, le renforcement de l'inflation et les anticipations d'un resserrement plus fort que prévu de la politique monétaire aux Etats-Unis", notent-ils.Si certains considèrent que cela va détourner les investisseurs du marché des actions au profit des obligations et freiner la reprise économique, les analystes de Mirabaud estiment que l'économie est dynamique et que les marchés obligataires vont progressivement retrouver "un fonctionnement plus naturel".A l'agenda macroéconomique, l'indice Credit Suisse CFA de confiance des analystes s'est replié en avril, passant à 7,2 points, contre 16,7 points en mars. Il atteint ainsi son plus bas niveau depuis octobre 2016. La majorité des analystes interrogés (71%) ne s'attend à aucun changement majeur sur le plan de la situation économique au cours des six prochains mois, considérée comme "bonne" par 61% d'entre eux.La France a annoncé une amélioration du moral des ménages en avril.Dans l'après-midi, les Etats-Unis publieront le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole.Vers 11h50, le SMI reculait de 0,69% à 8735,97 points, avec un plus bas à 8733,05 et un plus haut à 8795,87. Le SLI cédait 0,91% à 1444,62 points et le SPI 0,77% à 10'340,41 points. Sur les trente valeurs vedettes, deux seulement étaient dans le vert.Credit Suisse (+3,9%) se démarquait largement du reste du peloton. La banque aux deux voiles a dépassé les attentes à tous les niveaux au premier trimestre, avec un bénéfice même au-delà des prévisions les plus optimistes. Ni Julius Bär (-0,8%) ni UBS (-1,6%) ne prenaient le même chemin. Pour cette dernière, après les résultats trimestriels, trois analystes ont abaissé l'objectif de cours avec des recommandations variant de "underweight" à "buy".Vifor (+2,2%) accompagnait Credit Suisse comme autre gagnant. JPMorgan a entamé la couverture de l'action Vifor à "overweight" et objectif 170 francs: le titre offre le plus gros potentiel de croissance dans le secteur européen des spécialités pharma, a notamment relevé l'analyste.Deuxième entreprise à avoir dévoilé sa performance au premier trimestre, Clariant (-6,9%) tenait la lanterne rouge. Le chimiste a déçu au niveau de la rentabilité alors qu'il a profité d'une solide croissance des volumes.Derrière Clariant, Adecco (-3,7% ou 2,50 francs) est traitée hors dividende de 2,50 francs. Aryzta (-3,1%) et ABB (-3,0%) accusaient aussi de nets replis.Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,9%) a annoncé le lancement d'une nouvelle application destinée à permettre à des patients de participer à des études cliniques en ophtalmologie depuis leur domicile. Roche (-0,2%), qui publiera ses partiels jeudi, et Nestlé (-0,6%) reculaient aussi.A l'instar de Roche, Schindler (-0,5%) dévoilera aussi ses résultats trimestriels jeudi.Sur le marché élargi, Bell (-0,5%) a acquis le spécialiste des fruits et légumes prêts à consommer Sylvain & CO pour un montant non dévoilé.Rapid Nutrition (+27,8%) a annoncé qu'il ne décotait finalement pas ses titres de la Bourse suisse à fin avril.Vetropack (-1,9% ou 40 francs) est traité hors dividende de 45 francs.rp/ol(AWP / 25.04.2018 12h45)