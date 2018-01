Bourse Zurich: le SMI proche du plus haut du jour en dessus des 9500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Le SMI a longtemps hésité autour de la barre psychologique des 9500 points. Dans un sursaut final, il a terminé en dessus de cette limite, juste sous son plus haut du jour. A part quelques nouvelles d'entreprises, les impulsions sont restées rares.A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en début de séance, craignant les risques de paralysie des administrations fédérales tout en misant sur une saison des résultats solide. Les indices étaient affectés par les risques de paralysie des administrations fédérales, le "shutdown", avant un vote incertain en soirée au Sénat.Sur le front conjoncturel, les prix à la production et à l'importation (PPI) ont renchéri de 0,9% en moyenne en 2017. Sur le seul mois de décembre, l'indice a progressé de 0,2% sur un mois et de 1,8% sur un an, selon les données de l'OFS.Aux Etats-Unis, le moral des ménages compilé par l'Uni Michigan a légèrement baissé en janvier, à 94,4 points après 95,9% en décembre et alors que les analystes l'attendaient à 97 points.La Banque centrale d'Italie a revu légèrement à la hausse vendredi ses prévisions de croissance, tablant désormais sur une augmentation du PIB de 1,5% en 2017 et de 1,4% en 2018, contre respectivement 1,4% et 1,3% en juillet.Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont reculé de 1,5% en décembre sur un mois, plombées par l'alimentaire et les biens de consommation domestiques. En novembre, elles avaient augmenté de 1%.Le SMI a terminé en hausse de 0,61% à 9509,77 points, avec un plus haut à 9511,44 et un plus bas à 9447,51. Sur une semaine, l'indice phare de SIX a reculé de 0,4%. Le SLI a gagné 0,80% à 1567,50 points vendredi et le SPI 0,58% à 10'935,16 points. Sur les trente valeurs vedettes, 26 ont progressé, trois ont reculé et Bâloise a fini stable.Logitech (+2,4%) a terminé au 1er rang du jour. Le spécialiste des périphériques pour ordinateurs publiera ses résultats au 3e trimestre mardi prochain et la rumeur parle de "bonne surprise". Au lendemain de ses chiffres et d'un gain de 6,5%, Geberit (+2,2%) a poursuivi sur sa lancée. Société Générale et Kepler Cheuvreux ont relevé leur recommandation pour l'action du spécialiste des techniques sanitaires à "buy" et ont sensiblement augmenté l'objectif de cours.UBS (+2,0%) a fini au 3e rang. Credit Suisse a gagné 0,8% et Julius Bär 0,4%. UBS dévoilera publiera ses résultats au 4e trimestre 2017 lundi.Dans le haut du tableau, on trouve aussi Lonza (+1,9%) et Richemont (+1,6%). SGS (+1,2%) publiera ses chiffres complets mardi prochain.Dans le camp des perdants, on trouve les valeurs des assurances: HSBC a relevé l'objectif de cours de Zurich (-0,2%), Bâloise (stable) et Swiss Re (-0,2%) avec recommandations respectives à "buy", "reduce" et "buy". L'analyste estime notamment que, dans l'ensemble, les assureurs suisses sont confortablement capitalisés et que les incertitudes autour du "Swiss Solvency Test" ont diminué. En revanche, les valorisations ne sont plus attractives.Une fois n'est pas coutume, le poids lourd Nestlé (-0,3%) a fini lanterne rouge. Liberum a relevé l'objectif de cours, mais a confirmé "sell". L'analyste juge qu'il faudra que le groupe se restructure plus en profondeur pour poser les bases d'un regain de rentabilité. Les cessions d'activités vont en outre peser sur la croissance.Aux pharmas, Roche a gagné 0,6%. Chugai, sa filiale japonaise, a obtenu des autorités sanitaires japonaises une homologation du Tecentriq (atezolizumab) dans l'indication contre le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avancé ou récurrent. Il s'agit de la première autorisation accordée à ce médicament dans l'archipel. Novartis a pris 0,6% aussi.Clariant (+1,2%) a annoncé l'ouverture d'un site de production à Yanbu en Arabie Saoudite, qui sera dédié aux mélanges-maîtres.Sur le marché élargi, le groupe industriel Oerlikon (+5,5%) a décroché deux contrats auprès de leaders chinois de la production de fibre synthétique, d'une valeur cumulée de 540 mio CHF.BB Biotech (+2,3%) a dégagé l'an dernier un bénéfice non audité de 688 mio CHF, contre une perte sèche de 802 mio CHF en 2016. La société de participations, centrée sur les biotechnologies, relève dans la foulée la rémunération proposée à ses actionnaires.Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (+6,3%) a vu ses ventes progresser de 8% à 582,4 mio EUR en 2017, un chiffre dépassant les prévisions les plus optimistes des analystes.EFG International (+2,3%) gagnait du terrain après une recommandation d'achat de Citigroup.Le groupe Burkhalter (-3,0%) a vendu à son partenaire de coentreprise Alpiq la participation de 50% détenue dans Alpiq Burkhalter Technik. Le fabricant de boîtiers Elma Electronic (-1,5%) a prévenu que la réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis va peser à hauteur d'environ 1 mio USD sur sa charge fiscale au titre de 2017.rp/(AWP / 19.01.2018 18h15)