Bourse Zurich: le SMI reprend du poil de la bête, faisant fi des incertitudes

(revoici avec codage correct)Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la semaine sur les chapeaux de roue. Après une matinée hésitante, marquée par une ouverture dans le rouge, le SMI a progressé tout au long de la séance, qu'il a bouclée à son plus haut du jour, (re)franchissant la barre symbolique des 8800 points. La situation contraste avec celle de Wall Street, dont les principaux indices ont ouvert dans le rouge lundi. Entre protectionnisme aux Etats-Unis et poussée extrémiste en Italie, le spectre des incertitudes politiques reste bien présent.Pour Mirabaud Securities, après des législatives qui n'ont pas fait de véritable vainqueur, la Péninsule connaitra certainement de nouvelles élections dans moins d'un an comme cela est le cas depuis plus de 60 ans, lit-on dans le commentaire de l'après-midi.Les mesures protectionnistes annoncées par le président américain Donald Trump constituent l'autre dossier politique bouillant. La mise en place de taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium pourrait déboucher sur une guerre commerciale entre l'Union européenne et les Etats-Unis."Au bout du compte, les investisseurs craignent maintenant que la prise de décision de Trump ne devienne encore plus erratique et ne donne davantage d'influence aux conseillers populistes qui encouragent davantage d'actions plus restrictives pour le commerce", s'émeut Karl Haeling de LBBW.Sur le front économique, la croissance de l'activité dans les services aux Etats-Unis a vu son rythme de progression ramené à 59,5% en février, selon l'indice des directeurs d'achats ISM.Le Swiss Market Index (SMI) a bondi de 2,08% à 8808,38 points, après avoir flirté avec les 8600 points dans la matinée. Le Swiss Leader Index (SLI) s'est offert 1,92% à 1440,07 points et le Swiss Performance Index (SPI) 2,02% à 10'140,97 points. Les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise ont fini dans le vert.La victoire de l'étape revient à LafargeHolcim (+3,3%). Le géant des matériaux de construction a achevé son programme de rachat d'actions, après avoir atteint le seuil visé de 581 mio CHF. Après les chiffres de vendredi passé, Vontobel a abaissé l'objectif de cours tout en maintenant "buy" et Bryan Garnier a réduit l'objectif avec recommandation "neutral". La nouvelle stratégie orientée croissance correspond mieux aux attentes des investisseurs pour un groupe cimentier global.Le bon de jouissance Roche (+3,0%) et la nominative Logitech (+2,9%) complètent le podium. Les deux autres poids lourds de la cote Nestlé (+2,2%) et Novartis (+2,0%) ont également tiré le marché vers le haut. A noter que le dernier nommé était traité hors dividende de 2,80 CHF ce lundi.La lanterne "rouge" - les guillemets sont de rigueur - revient à Kühne+Nagel, avec une avancée de 0,8%, derrière Swiss Life et UBS (+0,9% chacun). Les deux autres bancaires Credit Suisse et Julius Bär ont progressé de 1,5%.Sur le marché élargi, Emmi (+7,1%) a vu son bénéfice net bondir de 15,1% à 161,6 mio CHF. Profitant de la cession en janvier de Siggi's, les actionnaires se verront proposer un dividende de 10,00 CHF par action, contre 5,90 CHF au titre de l'exercice 2016.Calida s'est étoffé de 1,4%. Le fabricant de textiles Calida a fortement amélioré sa rentabilité l'année dernière, tout comme le chiffre d'affaires, grâce notamment au renforcement de son canal de distribution sur internet. Le dividende reste inchangé à 0,80 CHF par action.En grappillant 0,5%, Helvetia signe une piètre performance par rapport au marché. L'assureur a vu son bénéfice net progresser de 7,0% l'an dernier. Les actionnaires profiteront d'un dividende augmenté de 2 CHF à 23 CHF.La porteur Perrot Duval a chuté de 11,4%, après l'annonce d'une légère perte sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2017/18 en raison des charges de restructuration de sa division Füll.Santhera a dégringolé de 22,6% après la publication de nouveaux résultats mitigés d'une étude clinique sur son unique médicament déjà commercialisé, le Raxone (idebenone), contre la sclérose en plaques primaire progressive.Berenberg a relevé la recommandation pour Straumann (+3,0%) à "hold", après "sell, pour un objectif maintenu à 600 CHF. A long terme, la pression de la concurrence constituera toujours un défi, mais aucun changement important n'est à prévoir dans ce domaine à brève échéance, a commenté l'analyste.Après qu'Implenia (+2,7%) a livré des chiffres supérieurs aux prévisions actualisées en milieu de l'an dernier, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et a confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy). Les prévisions sont positives et le marché offre suffisamment de volume pour le groupe de construction.UBS et Vontobel ont raboté l'objectif de cours de Flughafen Zürich (+2,3%), qui a publié vendredi dernier sa performance annuelle, réaffirmant toutefois leur recommandation "buy" pour l'exploitant aéroportuaire.fr/buc(AWP / 05.03.2018 18h15)