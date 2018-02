Bourse Zurich: le SMI reprend son souffle après le rattrapage de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait marquer une pause jeudi, après avoir passé la dernière séance à rattraper les importantes pertes des journées précédentes. Wall Street a également terminé dans le rouge. En Suisse, la session était placée sous le signe des résultats d'entreprises, autant pour les valeurs vedettes que pour les cotations secondaires. Swiss Re était particulièrement recherché."Les marchés européens ont interrompu hier la période de six jours de recul en terminant sur des gains décents (...) mais ne parvenaient toujours pas à renouer avec les niveaux de lundi", ont résumé les analystes de CMC Markets. Les places mondiales se sont effondrées mardi en raison de craintes sur une hausse des taux obligataires.Selon les spécialistes de Mirabaud Securities, "la remontée des indices après le choc lié aux récentes fortes baisses sera tout sauf un long fleuve tranquille. La volatilité a en effet fait son retour".Côté macroéconomique, la Chine a enregistré une envolée des importations en janvier. L'Allemagne a vu son excédent commercial légèrement baisser en 2017.Dans l'après-midi, la Banque d'Angleterre (BoE) dévoilera sa décision de politique monétaire.A 08h24, le SMI avant-Bourse s'affichait en repli de 0,29% à 8949,01 points, après avoir rebondi de 1,57% la veille. Hormis deux rares exceptions, les valeurs vedettes évoluaient en baisse de 0,1% à près de 2,0%.ABB (-1,9%) signait la plus mauvaise performance avant-Bourse. Le groupe a essuyé au dernier trimestre 2017 un tassement de sa rentabilité. Entrées de commandes et chiffre d'affaires ont marginalement progressé, sous l'impact essentiellement d'effets de changes et d'acquisitions. Le dividende a été relevé de deux centimes. Les analystes consultés par AWP attendaient un peu mieux sur le dernier partiel de 2017.A l'inverse, Zurich Insurance (+0,9%) était recherché. L'assureur a accusé un recul du bénéfice net en 2017. Les nombreuses catastrophes naturelles survenues l'année dernière ont plombé les résultats du groupe. Le recul s'avère toutefois moins important que prévu.Parmi les autres assureurs, Swiss Re (+5,5%) affichait la meilleure performance. Le réassureur a confirmé mercredi soir être en contact avec le japonais Softbank en vue d'une éventuelle participation minoritaire.Les poids lourds Novartis (-0,1%), Roche (-0,5%) et Nestlé (-0,4%) apportaient une contribution négative. Roche a pourtant annoncé détenir une large majorité (84,71%) d'Ignyta, société américaine sur laquelle il a lancé une offre de rachat. Novartis a pour sa part obtenu auprès de l'Agences sanitaire américaine (FDA) une extension d'indication pour son traitement antipsoriasique Cosentyx au cuir chevelu.Les bancaires Credit Suisse (-0,8%) et UBS (-0,8%) reperdaient leurs gains de la veille.Le marché élargi était également très animé, avec de nombreux résultats de sociétés. Emmi (+1,7%) sortait du lot, après avoir dévoilé un chiffre d'affaires annuel en hausse.Leonteq (+4,4%) avait également la faveur des investisseurs. Le spécialiste des produits dérivés a basculé à nouveau en zone bénéficiaire en 2017.al/jh(AWP / 08.02.2018 08h43)