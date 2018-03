Bourse Zurich: le SMI reste en rouge à cause de Roche

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement négative jeudi en milieu de journée. Après un léger accès de faiblesse au moment des annonces de la BNS, le marché s'est repris. Le SMI restait dans le rouge en raison du repli de Roche, dont le bon de jouissance est traité hors dividende.La Banque nationale suisse (BNS) a, sans grande surprise, maintenu ses principaux taux directeurs en territoire négatif. Concernant l'évolution du franc, l'institut d'émission a estimé que la devise nationale se situait "toujours à un niveau élevé".Elle a par ailleurs revu à la baisse ses projections concernant le taux d'inflation conditionnelle pour 2018. L'institut table désormais sur un renchérissement de 0,9%, contre 1,1% lors du dernier point de situation en décembre. La banque centrale juge la conjoncture internationale "favorable", soulignant la croissance vigoureuse de l'économie mondiale au 4e trimestre 2017.Ces annonces étaient largement attendues par les analystes, d'autant plus que la Banque centrale européenne (BCE) n'a également pas bougé jeudi dernier sur ses principaux taux directeurs.On attendait cet après-midi aux Etats-Unis l'activité industrielle dans la région de New York et l'activité industrielle dans la région de Philadelphie en mars, ainsi que les prix à l'importation en février et les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.Vers 11h50, le SMI reculait de 0,54% à 8821,57 points avec un plus bas à 8818,28 et un plus haut à 8866,58. Le SLI cédait 0,17% à 1447,94 points et le SPI grignotait 0,01% à 10'286,45 points. Sur les trente valeurs vedettes, onze reculaient, 17 montaient et deux étaient inchangés (Aryzta et Partners Group).Lanterne rouge incontestée, Dufry (-6,2%) avait perdu jusqu'à 10% en début de séance. Le spécialiste des boutiques hors-taxe a dégagé des résultats en forte hausse l'année dernière, aussi bien au niveau de la rentabilité que des recettes. Il espère poursuivre sur sa lancée en 2018, où il entend profiter d'un environnement de marché favorable. Il évalue aussi le versement d'un dividende, sans autre précision.Dans son commentaire, Baader Helvea a applaudi la solide croissance organique et la stabilité de la marge Ebitda (12,0%), ainsi que des perspectives "confiantes" pour 2018, mais s'est agacé du manque de précision à propos du dividende. UBS a pour sa part mis le doigt sur le peu d'évolution de la marge et la hausse des dépenses.Roche (-3,4%) continuait de peser sur l'indice. Le bon de jouissance est traité hors dividende de 8,30 CHF. Clariant (-1,0%) complétait le trio des plus gros perdants.Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé (chacun -0,2%) freinaient aussi l'indice.Givaudan (-0,3% à 2137,00 CHF) a été rétrogradé à "hold" après "buy" par Liberum, avec un objectif de cours à 2184 CHF. Les analystes pensent notamment que 2018 sera un exercice difficile pour la branche. Des réductions de capacités en Chine pourraient augmenter les coûts des matières premières pour les arômes.En tête des gagnants, Vifor (+3,4%) a vu son bénéfice net attribuable aux actionnaires multiplié par près de cinq à 1,15 mrd CHF en 2017. La banque cantonale de Zurich (ZKB) a relevé que le chiffre d'affaires est légèrement supérieur aux attentes de l'établissement tandis que les bénéfices opérationnels sont conformes. Si les ventes de Ferinject ont étonné en bien, celles de Veltassa ont déçu.Baader Helvea parle de chiffre d'affaires conforme aux attentes tandis que l'Ebitda ajusté a dépassé le consensus de 5%. Pour l'analyste du courtier genevois, les coûts du médicament Veltassa, moindres qu'anticipé, expliqueraient la performance du bénéfice brut d'exploitation.UBS se dit légèrement déçu de l'évolution des ventes de Veltassa et juge celle de Ferrinject/Injectafer solide.Swiss Life, Swiss Re et Zurich (toutes +0,7%) avaient aussi les faveurs des investisseurs.Swiss Re a publié ses chiffres annuels baptisés Economic Value Management (EVM). En raison des catastrophes naturelles, le réassureur a essuyé une perte de 9 mio USD. L'année dernière, le bénéfice EVM s'était inscrit à 1,4 mrd USD.LafargeHolcim gagnait 0,5% après que Jefferies a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". Si 2017 a été un exercice turbulent, 2018 devrait être meilleur avec notamment des situations avantageuses dans certains marchés émergents.Richemont (+0,4%) a annoncé avoir reçu l'aval de l'autorité italienne des marchés financiers (Consob) pour mener une offre publique d'achat sur Yoox-Net-à-Porter, un site de vente en ligne de produits de luxe. Le groupe genevois compte ainsi racheter l'intégral de la société dont il détient déjà 50%. Swatch gagnait aussi 0,4%.Sur le marché élargi, Comet (+0,8%) et Elma (pas traité) ont publié leurs chiffres ce matin, alors qu'U-blox (+5,2%) avait déjà dévoilé ses données mercredi soir.rp/ol(AWP / 15.03.2018 12h45)