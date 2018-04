Bourse Zurich: le SMI s'apprête à ouvrir sur un net rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse se préparait jeudi à démarrer la journée dans le vert, opérant une reprise après plusieurs séances en net repli sur fond de guerre commerciale sino-américaine. Les places mondiales se sont reprises et semblaient surmonter leurs craintes initiales, Wall Street ayant terminé la veille en nette hausse tout comme Tokyo ce jeudi.Les analystes de Mirabaud ont évoqué plusieurs éléments qui ont contribué à faire remonter les indices: un rebond technique, des achats à bon compte, une liquidation forcée des positions courtes ("short squeeze") et une détente concernant les risques de guerre commerciale."La pression devrait doucement retomber pour se conclure sur des négociations de part et d'autre", ont estimé les spécialistes de la banque privée genevoise dans un commentaire.Quelques données macroéconomiques sont attendues en zone euro, avec notamment les chiffres du commerce de détail en février, ainsi qu'en Suisse l'indice des prix à la consommation. Les Etats-Unis publieront quant à eux le détail de leur balance commerciale pour le mois de février.A 08h20, le SMI avant-Bourse progressait fortement (+1,1%) à 8648,17 points, soutenu par l'ensemble des valeurs de l'indice vedette.Les cycliques Clariant (+1,7%), ABB (+1,6%), Adecco (+1,5%), Givaudan (+1,3%) et Lafargeholcim (+1,3%) affichaient les meilleures performances avant l'ouverture officielle de la place zurichoise.Le géant franco-suisse des matériaux de construction avait nettement reculé la veille après deux départs notables au conseil d'administration - ceux des anciens directeurs généraux puis présidents de Holcim, Thomas Schidheiny, et de Lafarge, Bertrand Collomb.Les bancaires s'acheminaient également vers une nette reprise avec Credit Suisse et UBS (tous les deux +1,5%), suivi par l'assureur Zurich Insurance (+1,2%). Ce dernier a tenu ce mercredi son assemblée générale, s'estimant "bien positionné" pour profiter de l'embellie des conditions de marché.Les poids lourds de la cote Novartis (+1,2%), Roche (+0,9%) et Nestlé (+0,9%) semblaient participer à la bonne ambiance générale. Les analystes de Goldman Sachs ont relevé l'objectif de cours du groupe alimentaire et confirmé la recommandation à l'achat.Sur le marché élargi, le moral était également au beau fixe, notamment pour AMS (+1,8%).Hochdorf (pas de cours avant-Bourse) est parvenu de justesse à franchir la barre des 600 mio CHF de chiffre d'affaires, moyennant une croissance de 10,9%. L'excédent d'exploitation (Ebit) s'est envolé de près de 90% pour atteindre 42,6 mio et le bénéfice net a été multiplié par plus de deux à 40,8 mio.Orascom Development Holding (DH) a fortement réduit sa perte nette en 2017 à 41,1 mio CHF, contre -243,8 mio en 2016.Wisekey espère lever entre 50 mio et 100 mio USD par l'émission au troisième trimestre de sa propre cryptomonnaie, baptisée Wisecoin, dans le cadre d'une offre initiale (ICO).al/buc(AWP / 05.04.2018 08h42)