Bourse Zurich: le SMI s'effondre sur la fin et finit au plus bas du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'est pas parvenue à répéter jeudi la progression qu'elle avait enregistrée la veille, récupérant une petite partie des pertes des séances précédentes. Le SMI a replongé fortement sur la fin et il a fini à son plus bas su jour, sous la barre des 8800 points, entraîné par le repli de Wall Street en début de séance.La saison des résultats a connu un pic avec les chiffres d'ABB et Zurich pour le SMI et ceux de plusieurs "seconds couteaux".A New York, Wall Street s'était installé dans le rouge en début de séance, ne retrouvant pas pied après plusieurs séances mouvementées dont celle de la veille.Victime d'un accès de faiblesse mercredi en toute fin de journée dans un marché encore fébrile après le plongeon des indices en début de semaine, Wall Street avait terminé en baisse. "Alors qu'on s'acheminait vers une séance positive, tout s'est évaporé en un instant quand les principaux indices ont à l'unisson plongé dans les dernières vingt minutes de courtage", a relevé Patrick O'Hare de Briefing."Ce genre d'échanges met en lumière le manque de conviction qui domine encore sur le marché, reflet de son comportement erratique depuis vendredi", a-t-il ajouté.Les investisseurs gardaient aussi un oeil sur Washington, où le Congrès doit voter sur un accord scellé mercredi par la majorité républicaine et l'opposition démocrate du Sénat et portant sur les montants des budgets 2018 et 2019.La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni et prévenu d'un resserrement monétaire peut-être plus rapide si l'économie continue de s'améliorer. Comme prévu, elle a, à l'unanimité, laissé sa politique monétaire inchangée à l'issue de sa réunion.Le SMI a terminé en recul de 2,36% à 8763,11 points, son plus bas du jour et avec un plus haut à 8993,02. Le SLI a cédé 2,51% à 1434,48 points et le SPI 2,41% à 10'103,56 points. Sur les trente valeurs vedettes, seul Swiss Re a fini en vert.ABB (-6,7%) a largement fait la plus mauvaise performance. Le groupe a essuyé au dernier trimestre 2017 un tassement de sa rentabilité. Entrées de commandes et chiffre d'affaires ont marginalement progressé, sous l'impact essentiellement d'effets de change et d'acquisitions. Le dividende a été relevé de deux centimes. Les analystes consultés par AWP attendaient un peu mieux sur le plan des résultats, ainsi que des perspectives moins vagues.A l'inverse, Swiss Re (+2,1%) est le seul à avoir réussi à finir dans le vert. Le réassureur a confirmé mercredi soir être en contact avec le japonais Softbank en vue d'une éventuelle participation minoritaire. Les analystes ont été surpris, mais estiment que le rapprochement ferait sens.Zurich Insurance (-0,4%) a tourné au rouge sur la fin. L'assureur a accusé un recul du bénéfice net en 2017. Les nombreuses catastrophes naturelles survenues l'année dernière ont plombé les résultats du groupe. Le recul s'avère toutefois moins important que prévu.Roche (-1,3%) est le poids lourd qui a le mieux résisté après que Moody's a relevé le rating de crédit à 'Aa3', perspective stable. Le groupe a en outre annoncé détenir désormais une large majorité (84,71%) d'Ignyta, société américaine sur laquelle il a lancé une offre de rachat. HSBC a abaissé l'objectif de cours du bon de jouissance et a confirmé "reduce". L'analyste craint notamment que le groupe ne soit pas en mesure d'effacer complètement les pertes liées aux biosimilaires d'ici 2020.Les deux autres poids lourds Novartis (-2,6%) et Nestlé (-2,5%) ont fortement pesé sur l'indice. Novartis a pour sa part obtenu auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une extension d'indication pour son traitement antipsoriasique Cosentyx au cuir chevelu. Sa filiale Sandoz a subi un camouflet de la même FDA sur un biosimilaire en cours d'examen.Les bancaires Credit Suisse (-4,00%), Julius Bär et UBS (chacune -3,2%) ont aussi plongé sur la fin après avoir assez bien résisté.Swatch (-2,0%) a longtemps évolué en vert. Credit Suisse et Vontobel ont tous deux relevé l'objectif de cours de la porteur, avec recommandation respective "outperform" et "hold". L'analyste du CS s'attend à une extension des marges cette année et celui de Vontobel prévoit de nouveaux gains de parts de marché. Richemont (-0,9%) a bien limité la casse.Plusieurs entreprises du marché élargi ont dévoilé leurs chiffres. Emmi (+6,8%) est ressorti du lot, après avoir dévoilé un chiffre d'affaires annuel en hausse.Leonteq (-2,7%) a fortement reculé malgré un retour aux bénéfices l'an dernier, peut-être à cause de l'absence de dividende.Lem (-3,5%) a enregistré une hausse des résultats au 3e trimestre.Zur Rose (-8,3%) a souffert d'incertitudes politiques en Allemagne. Un projet de loi déposé par la future coalition vise ainsi à interdire la vente par correspondance de médicaments sur ordonnance.rp/(AWP / 08.02.2018 18h15)