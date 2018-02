Bourse Zurich: le SMI s'enfonce dans le rouge à la clôture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé mercredi en nette baisse, s'enfonçant davantage dans le rouge en fin de séance après une journée passée en territoire négatif. L'ensemble des valeurs vedettes a bu la tasse dans une séance dominée par les résultats annuels d'entreprises. Les hésitations de Wall Street n'ont pas soutenu les indices de la place zurichoise.Hormis les performances financières des entreprises, les intervenants ont eu de nombreuses données macroéconomiques à digérer. Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel a ainsi légèrement ralenti en février à 1,2%, contre 1,3% en janvier.En Allemagne, le chômage est comme attendu resté stable en février à 5,4%, son plus bas niveau depuis la réunification du pays en 1990. En France, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 2% l'an dernier, soit 0,1 point de plus que ce qui avait été préalablement annoncé.Aux Etats-Unis, la croissance a été légèrement révisée en baisse au 4e trimestre à 2,5% sur un an. Les promesses de ventes de logements ont quant à elles lourdement chuté en janvier à la surprise des analystes.A la Bourse suisse, le SMI a clôture en repli de 0,96% à 8906,38 points, le SLI a lâché 0,88% à 1469,27 points et le SPI a reculé de 0,94% à 10'258,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules deux (Sika et Clariant) ont maintenu la tête hors de l'eau.Kühne+Nagel (-5,0%) est resté toute la journée lanterne rouge de l'indice élargi des valeurs vedettes. Le groupe de transport et logistique a poursuivi sa dynamique de croissance en 2017, porté par la hausse robuste des volumes dans tous les segments, ainsi que du produit brut. Les actionnaires se verront proposer une rémunération en légère hausse.Le poids lourd Roche (-1,8%) est venu savonner la planche, en cédant nettement ses gains en fin de séance. Les deux autres grandes valorisation Novartis (-0,9%) et Nestlé (-0,8%) ont contribué à faire pencher l'indice dans le rouge. Jefferies a réduit l'objectif de cours du géant de l'alimentaire, mais a confirmé la recommandation "hold". Les spécialistes estiment que le nouveau patron Mark Schneider fait du bon travail, mais il est difficile de modifier le cap du groupe et de nombreux défis subsistent.Parmi les autres perdants de la séance se trouvent les cycliques SGS (-1,5%), ABB (-1,4%) et Aryzta (-1,2%), sans information spécifique.Swiss Life (-0,5%) n'a pas profité des relèvements d'objectif de cours effectués par Vontobel et UBS, dans la foulée des résultats annuels de l'assureur. Sur le même segment, Swiss Re (-0,8%) et Zurich Insurance (-0,5%) ont aussi fait grise mine.Le marché élargi a été extrêmement animé avec pas moins de huit résultats de sociétés. Sulzer (-3,4%) et EFG International (-9,8%) ont reçu une correction sur les marchés, tandis que Zehnder (+1,9%) a été applaudi après sa performance annuelle.al/(AWP / 28.02.2018 18h15)