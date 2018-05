Bourse Zurich: le SMI se replie dans la matinée, Richemont pénalisé

Zurich (awp) - La Bourse suisse limitait ses pertes vendredi en matinée, après une ouverture en net repli. Les investisseurs avaient peu de nouvelles à se mettre sous la dent, à l'exception de Richemont qui chutait lourdement après des résultats annuels nettement inférieurs aux attentes.A Wall Street, les principaux indices ont fini en repli jeudi soir. "Il n'a fallu qu'une seule phrase du président américain (sur les relations commerciales avec la Chine) pour que les indices se retournent", ont signalé les analystes de Mirabaud Securities.Outres les craintes d'un conflit commercial entre les deux premières puissance économiques mondiales, les marchés surveillaient aussi de près les événements politiques en Italie. Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) a en effet révélé un programme commun de gouvernement conclu avec la Ligue (extrême droite) pour diriger le pays en tournant résolument le dos à l'austérité.Le front des nouvelles macroéconomiques était également clairsemé. Au Japon, les prix à la consommation ont progressé de 0,7% en avril sur un an, un nouveau ralentissement après une progression de 0,9% en mars et 1% en février. Aucune nouvelle conjoncturelle n'était attendue des Etats-Unis.A 10h47, le SMI reculait de 0,25% à 8965,67 points, le SLI lâchait 0,30% à 1483,96 points et le SPI abandonnait 0,21% à 10'688,99 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 cédaient leurs gains, trois étaient stables et 12 progressaient.Richemont (-5,3%) conservait la lanterne rouge et entrainait Swatch (-1,6%) dans sa dégringolade. Le groupe de luxe genevois a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes pour son exercice décalé 2017/18. Les rachats de stocks ont pesé sur la rentabilité.Aux côtés des deux horlogers, Aryzta (-3,4%) s'inscrivait également comme plus grand perdant. Le boulanger industriel va présenter le 29 mai son chiffre d'affaires au troisième trimestre et les analystes de Goldman Sachs tablent sur une recul de 1% de la croissance organique.Novartis (-0,4%) a reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) une homologation pour le médicament Aimovig (erenumab), découvert par Amgen et développé conjointement, en traitement préventif de la migraine chez des adultes.Les deux autres poids lourds Roche (+0,5%) et Nestlé (+0,2%) retournaient en territoire positif.Les bancaires Credit Suisse (-0,2%) et UBS (-0,2%) perdaient moins de terrain que la moyenne.Dans le camp des gagnants, SGS (+1,1%) profitait d'un relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank. Parmi les autres titres en progression figuraient Swiss Life (+0,3%), ainsi que les cycliques Adecco (+0,2%) et Logitech (+0,2%). Pour ce dernier, Baader Helvea a relevé l'objectif de cours.Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceutical (+1,8%) peut lancer le processus d'homologation du Rifamycin aux Etats-Unis.VP Bank (+1,1%) profitait d'un relèvement par Standard & Poor's de sa note de dette à "A", contre "A-" précédemment.La société de participation HBM Healthcare Investments (stable) a confirmé avoir dégagé sur son exercice décalé 2017/18 un bénéfice net de 115,9 millions de francs.al/lk(AWP / 18.05.2018 11h30)