Bourse Zurich: le SMI sous les 8800 points à la mi-journée, l'Italie en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur le chemin de la reprise lundi en milieu de journée, à l'instar de ses homologues européennes. Le SMI des valeurs vedettes de la place zurichoise a même franchi la barre des 8800 points avant de redescendre légèrement en dessous. La situation politique en Italie était au centre des préoccupations des investisseurs. L'actualité des entreprises en Suisse et à l'international était peu animée, hormis l'annonce attendue de la fin des négociations entre Swiss Re et Softbank.La place tokyoïte a clôturé sur un léger gain lundi, alors que la rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un pourrait finalement tout de même avoir lieu le 12 juin. Les marchés financiers américain et britannique resteront fermés lundi en raison d'un jour férié.Au niveau politique, les regards sont braqués vers l'Italie, après le veto opposé par le président Sergio Mattarella à un gouvernement populiste clairement eurosceptique sous la houlette de Giuseppe Conte. Pour le remplacer, le président italien s'apprête à désigner Carlo Cottarelli, un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international (FMI), pour diriger le pays vers de nouvelles élections.Après le rejet du gouvernement eurosceptique en Italie, les incertitudes restent d'actualité jusqu'à ce que de nouvelles élections puissent apporter un résultat clair à l'automne, observent les analystes de CMC market. Entre-temps, la zone euro reste privée de politique économique commune, ce qui pourrait peser sur l'euro, estiment-ils.Vers 10h45, le SMI gagnait 0,39% à 8791,33 points, après avoir atteint 8817,73. Le SLI progressait de 0,49% à 1460,67 points et le SPI 0,42% à 10'524,85 points. A l'exception de Swatch, Dufry et Roche, en repli, l'ensemble des 30 valeurs vedettes pointait dans le vert.Swiss Re (+0,8%) a mis un terme aux pourparlers avec le conglomérat technologique Softbank sur une éventuelle prise de participation minoritaire du groupe nippon dans le réassureur. L'annonce était attendue après des rumeurs de presse début mai, qui avaient révélé que les négociations étaient sur le point d'être interrompues, au motif que l'intérêt de Softbank aurait diminué.Swiss Life (+0,4%) a enregistré un nombre de contrats en hausse en 2017 dans la prévoyance professionnelle (LPP), mais les recettes de primes sur ce segment se sont inscrites en repli.Les poids lourds Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,3%) évoluaient un peu plus faiblement que la tendance générale, alors que le troisième larron Roche égarait 0,1%.La volatile Aryzta (+2,5%) se hissait en tête des valeurs vedettes, regagnant du terrain après sa dégringolade la semaine dernière. Jeudi, le titre avait lâché 26,7% après un avertissement sur résultat, puis encore 2,4% vendredi. Vifor (+1,4%) et Richemont (+1,3%) complétaient le podium provisoire.L'action au porteur Swatch (-1,5% ou 7,1 francs) était traitée ce lundi hors dividende de 7,50 francs.Partners Group (+0,8%) va investir au total 700 millions de dollars australiens dans les énergies renouvelables en Australie.Les bancaires UBS (+0,4%) et Credit Suisse (+0,3%) gagnaient un peu de terrain. Elles semblaient peu affectées par les informations de presse, selon lesquelles Viktor Vekselberg a déposé plainte contre les grandes banques suisses.Sur le marché élargi, Sulzer (-0,3%), dans lequel Renova, aux mains de l'oligarque russe, détient une participation réduite à moins de 50%, ne semblait pas affecté par cette information. Le conglomérat industriel a annoncé le retrait d'un représentant de Renova de son conseil d'administration.al/ol/buc(AWP / 28.05.2018 11h30)