Bourse Zurich: le SMI sous les 9400 points, Roche sous surveillance

Zurich (awp) - A la Bourse suisse, la vague d'optimisme qui a marqué l'ouverture jeudi était quelque peu retombée en milieu de séance, et le SMI évoluait à nouveau sous la barre des 9400 points. La veille, les principaux indices avaient fini en légère hausse à Wall Street, sans toutefois compenser les pertes essuyées mardi. A Tokyo, le Nikkei a rebondi après six séances d'affilée dans le rouge."Les raisons des hésitations (aux Etats-Unis) sont à mettre sur le compte d'un communiqué de la Fed plus 'hawkish' (agressif) que prévu, ce qui n'était pas vraiment consensuel", ont souligné les spécialistes de Mirabaud Securities.Sur le front économique, la croissance du secteur manufacturier a ralenti en janvier dans la zone euro, mais reste proche de son niveau record enregistré en décembre. L'indice PMI s'est établi à 59,6 points, contre 60,6 en décembre.En France, l'indice ISM du secteur manufacturier s'est établi à 58,4 points en janvier, en léger retrait par rapport aux 58,8 points de décembre.En Suisse, le moral des consommateurs s'est amélioré en janvier, atteignant un niveau inédit depuis janvier 2011, selon le Secrétariat à l'économie (Seco). Les ventes au détail pour décembre ont nettement progressé sur un an mais se sont repliées sur un mois. L'indice PMI des directeurs d'achat a quant à lui fait état d'un moral au beau fixe, dépassant les attentes du consensus.On attendait dans l'après-midi aux Etats-Unis les ventes de voitures en janvier, la productivité au 4e trimestre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les dépenses de construction en décembre et l'indice ISM de l'activité dans l'industrie en janvier.Vers 12h20, le SMI progressait de 0,40% à 9379,74 points, avec un plus haut à 9424,55 et un plus bas à 9359,73. Le SLI avançait de 0,69% à 1542,44 points et le SPI 0,53% à 10'794,83 points. Sur les trente valeurs vedettes, seuls Roche et Lonza reculaient.Après un début positif, Roche (-1,1%) était passé au rouge et plombait l'indice. Si les revenus du mastodonte pharmaceutique rhénan se sont inscrits dans le haut des projections des analystes, la rentabilité opérationnelle en revanche a manqué le coche pour une vingtaine de millions de francs. Les analystes peinent à se faire une idée sur les ambitions de la direction pour l'année en cours.Les deux autres poids lourds Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,6%) soutenaient l'indice.Lanterne rouge de la veille avec un repli de 5,9%, Lonza (-0,5%) restait ancré en territoire négatif. Le chimiste rhénan a enregistré l'an dernier une croissance des revenus supérieure à ses propres pronostics assortie d'une meilleure rentabilité. Les actionnaires se verront néanmoins proposer une rémunération stable de 2,75 CHF par titre.Julius Bär (+1,8%), médaille d'argent, reprenait du poil de la bête et tenait la 2e place du podium. La veille, le titre avait terminé de justesse dans le vert dans le sillage de chiffres 2017 inférieurs aux attentes, à quelques exceptions près. Quatre analystes ont relevé l'objectif de cours avec des recommandations entre neutre et surpondérer.Credit Suisse (+1,9%) était médaille d'or. UBS (+1,3%) suivait un peu plus loin.Médaille de bronze, Dufry (+1,5%) a annoncé l'introduction en Bourse de sa filiale américaine Hudson à Wall Street, mais il y conservera une majorité. La valeur des actions nouvellement émises atteint 861 mio USD.Swatch (+1,3%) continuait de gagner du terrain dans la foulée des résultats annuels, qui avaient déjà propulsé le cours mardi et mercredi grâce à une solide progression des revenus et de la rentabilité. Richemont (+1,0%) progressait également.Aux assurances, Barclays a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re (+0,4%) et celui de Zurich Insurance (+1,4%) avec recommandations à respectivement "overweight" et "equal weight". Les assureurs se concentreront notamment sur les Etats-Unis lors de la publication des résultats, l'Europe ayant été plutôt calme, anticipent les analystes.Le marché pour sa part s'intéressera surtout sur les avantages que la réforme fiscale américaine pourra avoir sur les bénéfices des entreprises à l'avenir.Logitech (+1,2%), LafargeHolcim (+1,4%) Sika et Swiss Life (chacun +1,1%) dépassaient aussi le 1% de hausse.Sur le marché élargi, Cosmo (+0,7%) a annoncé un accord de licence et de distribution avec Pharmascience concernant quatre de ses produits pour le marché canadien. Peach Property (+2,0%) a présenté de solides résultats annuels pour 2017.Straumann (-2,8%) a vu sa recommandation abaissée à "sell" de "neutral" par Berenberg. L'analyste estime que la solide performance de la société génère des attentes irréalisables à long terme.AMS (+2,7%) progressait nettement, profitant, selon des courtiers, d'achat de couverture avant les résultats d'Apple, un de ses gros clients.rp/jh/buc(AWP / 01.02.2018 12h46)