Bourse Zurich: le SMI tente un rebond à l'ouverture, Novartis sous observation

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait de rebondir lundi matin, cherchant à se rassurer après les dernières déclarations du président américain Donald Trump et les risques de conflit commercial entre les deux premières puissances économiques mondiales. En Suisse, Novartis a surpris les investisseurs avec une importante acquisition et devrait être sous observation pendant la séance.Dimanche, le locataire de la Maison Blanche s'est dit convaincu qu'un "accord sera trouvé" avec la Chine pour éviter un conflit commercial. "Le président (chinois) Xi et moi, nous serons toujours amis, quoi qu'il arrive concernant notre conflit commercial", avait assuré M. Trump, après un mois de menaces ayant alimenté les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.Pour les analystes de Mirabaud, "ceci prouve malheureusement encore une fois le pouvoir de nuisance sur les indices boursiers que peuvent avoir les déclarations à l'emporte-pièce du président américain et de la Fed". La banque privée genevoise a rappelé que "pour l'instant nous n'assistons 'qu'à' des échanges verbaux de menaces entre Pékin et Washington".Quelques rares données macroéconomiques alimentaient également la séance, avec en Suisse un taux de chômage à 2,9% en mars, au plus bas depuis trois ans et demi. En Allemagne, l'excédent commercial a reculé à 19,2 mrd EUR en février.A la Bourse suisse vers 09h40, le SMI s'adjugeait 0,59% à 8722,30 points, le SLI prenait 0,61% à 1430,07 points et le SPI gagnait 0,56% à 10'223,17 points. Hormis Zurich Insurance et Dufry, le 28 autres valeurs vedettes pointaient vers le haut.Les valeurs cycliques, qui avaient souffert la semaine dernière, signaient les meilleures performances de la matinée à l'instar de Richemont (+1,5%), ABB (+1,4%) et Kühne+Nagel (+1,2%).Novartis (+0,6%) ne faisait pas de grand bond. Le groupe pharmaceutique bâlois a pourtant conclu avec le laboratoire américain AveXis, coté au Nasdaq, un accord de rachat valorisant ce dernier à 8,7 mrd USD, moyennant un prix par action de 218 USD.Le colosse pharmaceutique rhénan motive sa proposition d'acquisition par l'intégration d'un produit expérimental contre une maladie génétique infantile rare, ainsi que par l'extension des capacités de production de thérapies géniques au-delà des franchises ophtalmologiques et oncologiques.Les deux autres poids lourds Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,3%) affichaient également de modestes progressions.Les bancaires Credit Suisse (+0,5%) et UBS (+0,7%) n'étaient pas pénalisés par un abaissement d'objectif de cours de RBC.Les deux seuls perdants de la séance étaient dans une moindre mesure Zurich Insurance (-0,02%) et surtout Dufry (-2,9%). Merrill Lynch a placé l'action du spécialiste des boutiques hors taxes sous "underperform".L'activité était plus soutenue sur le marché élargi, où Sulzer (-8,2%) ne parvenait pas à dissiper les doutes quant à son actionnaire principal Renova, sous le coup de sanctions américaines. Le groupe industriel a racheté 5 mio de ses propres actions à Renova. Cette opération doit permettre d'écarter tout doute concernant l'indépendance de la société winterthouroise par rapport à son actionnaire, a-t-elle assuré.Oerlikon (-5,4%) et Schmolz+Bickenbach (-5,6%), également propriétés du milliardaire russe Viktor Vekselberg, étaient entraînés dans le sillage de Sulzer.Burkhalter (-2,9%) a vu son bénéfice net amputé de 17,5% à 30,1 mio CHF en 2017. Le recul, attendu, est essentiellement dû à la conclusion du projet du tunnel de base du Gothard.Bossard (+3,3%) revendique lundi avoir réalisé le "meilleur trimestre de l'histoire de l'entreprise" sur le premier partiel de 2018.al/jh(AWP / 09.04.2018 10h15)