Bourse Zurich: le SMI termine à un nouveau plus haut historique

Zurich (awp) - La Bourse suisse a inscrit un nouveau plus haut historique au SMI mardi. L'indice vedette de SIX a désormais placé la barre un peu en dessus des 9600 points. Les investisseurs étaient dans les starting-blocks pour le début de la saison des résultats, lancée par Sika, qui a publié son chiffre d'affaires 2017.A New York, Wall Street évoluait en hausse en début de séance, toujours bien orientée avant le début de la saison des résultats. "Le marché des actions s'est un peu incliné mais n'a pas cédé", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. "On ne ressent peut-être pas une envie folle d'acheter mais on ne ressent pas non plus le besoin pressant de vendre", a-t-il ajouté."Mais avec l'envolée récente du marché des actions, on parle de plus en plus de ce qui pourrait renverser cette tendance", a-t-il encore relevé, soulignant que la remontée en cours des taux d'intérêt figurait en haut de la liste. Les responsables de la Réserve fédérale tablent pour l'instant sur trois nouvelles hausses des taux directeurs en 2018.Au niveau macroéconomique, le taux de chômage s'est replié de 0,1 point à 3,2% en 2017 en Suisse. Dans la zone euro, le taux de chômage a continué de reculer en novembre, s'établissant à 8,7% contre 8,8% en octobre, un plus bas depuis janvier 2009 et conformément aux attentes des analystes.En Allemagne, la production industrielle a rebondi de 3,4% et l'excédent commercial a enregistré une hausse en novembre. Le déficit commercial de la France s'est par contre encore creusé pendant le même mois. En Italie, le taux de chômage a baissé à 11% en novembre, plus bas depuis 2012. Aucune donnée importante n'était au programme aux Etats-Unis.Le SMI a terminé en hausse de 0,73% à 9611,61 points, plus haut du jour et record historique. Le SLI a gagné 0,72% à 1563,31 points et le SPI 0,76% à 11'027,21 points. Sur les trente valeurs vedettes, deux seulement ont reculé, tout le reste a progressé.Les mauvais élèves du jour sont Sonova (-0,4%) et Givaudan (-0,2%).A l'inverse, Zurich (+2,5%) a coiffé Sika (+2,2%) au poteau pour la place de premier de classe. Le chimiste de la construction a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 6,25 mrd CHF, correspondant à une croissance en monnaies locales (ML) de 8,9%, supérieure aux projections des analystes les plus optimistes. Vontobel a salué des chiffres une fois de plus supérieurs aux prévisions du marché et a relevé que les perspectives sont positives.Kühne+Nagel (+1,5%), Bâloise et LafargeHolcim (chacun +1,3%) ont aussi nettement progressé.Dans le camp des poids lourds, Novartis (+1,2%) et Nestlé (+0,9%) ont bien soutenu l'indice. Roche (+0,1%) est resté en retrait.Selon le Financial Times, la société américaine d'investissement Rhône Capital a déposé une offre contraignante pour les activités de confiserie de Nestlé aux Etats-Unis. Ferrero et Hershey sont aussi candidats au rachat de ces activités, selon divers articles de presse préalables.Chugai, filiale nippone de Roche, va s'associer à Genentech dans le cadre d'une procédure juridique visant à contrer le lancement d'un biosimilaire du Rituxan (rituximab) en injection au Japon. La plainte vise notamment Sandoz, filiale de Novartis et productrice du biosimilaire.Roche a aussi conclu avec la jeune pousse américaine Syapse un partenariat de développement portant sur des outils de diagnostic et solutions d'analyses en oncologie. La collaboration vise à améliorer l'accès des patients et de leurs soignants à la médecine de précision.Novartis a quant à lui lancé deux nouvelles études cliniques comparatives sur Cosentyx.Les valeurs du luxe Swatch (+0,8%) et Richemont (+0,1%) ont diversement profité de relèvements d'objectif de cours par Bernstein et Berenberg.Société Générale et Merrill Lynch ont relevé l'objectif de cours d'ABB (+0,5%), mais la banque américaine a abaissé sa recommandation à "neutral" de "buy". Les analystes relèvent notamment que la solide évolution du cours limite le potentiel de hausse supplémentaire.SGS (+0,4%) poursuit ses emplettes et a fait main basse sur l'américain Vanguard Sciences. La société réalise notamment des tests dans les domaines microbiologique, chimique et physique.Independent Research a relevé l'objectif de cours de Credit Suisse (+0,3%) et a confirmé "acheter". L'amortissement sur les avoirs fiscaux latents liés à la réforme fiscale aux Etats-Unis est supportable, a notamment estimé l'analyste. UBS a pris 0,4% et Julius Bär 0,6%.Geberit (+0,1%) n'a pas vraiment profité d'un relèvement d'objectif de cours par Kepler Cheuvreux, qui a confirmé "hold". L'analyste s'attend à un repli de la croissance organique en 2017 et à une confirmation des prévisions de marge Ebitda.Sur le marché élargi, Burckhardt Compression (+1,2%) vise à l'horizon 2022 des recettes annuelles de 700 mio CHF et une marge opérationnelle (Ebit) comprise entre 10% et 15%. Pour 2017, la direction a confirmé ses objectifs de novembre, à savoir des ventes comparables à 2016 et une marge Ebit comprise entre 6% et 9%.Crealogix (+6,6%) va racheter la totalité de la société catalane Innofis, spécialisée dans les services numériques aux banques et active au Moyen-Orient.Le trio des plus gros perdants se compose de Kuros (-6,1%), Addex (-3,9%) et Myriad (-3,0%). A l'inverse, Tornos a gagné 7,6% et Dätwyler (+6,6%) après que Vontobel a relevé la recommandation à "buy" de "hold" et a augmenté l'objectif de cours. L'analyste voit des moteurs à court et long termes pour le cours de l'action. Sans information spécifique, Kudelski a pris 3,6%.rp/lk(AWP / 09.01.2018 18h15)