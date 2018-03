Bourse Zurich: le SMI termine en net repli, craintes de guerre commerciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de jeudi dans le rouge vif. Dans l'après-midi, le SMI s'est dangereusement rapproché du seuil des 8600 points. Outre-Atlantique, les principaux indices américains évoluaient en forte baisse, sous les nouvelles menaces de mesures protectionnistes formulées par le président américain Donald Trump à l'encontre la Chine.Les marchés s'inquiètent d'une possible guerre commerciale. Washington va initier des mesures punitives ciblant pour 50 mrd USD d'importations venant de Chine, pays qu'il accuse de "concurrence déloyale" et de vol de propriété intellectuelle."La Chine ne restera pas les bras croisés (...) Nous prendrons immanquablement toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument nos droits et intérêts légitimes", a indiqué plus tôt le ministère chinois du Commerce, dénonçant le "protectionnisme" et l'"unilatéralisme" de Washington.Revenant sur le relèvement des taux décidé mercredi par la Réserve fédérale américaine (Fed), les analystes de CMC Markets ont relevé que ceux qui tablent sur quatre et non trois hausses cette année ont augmenté par rapport à décembre, "un mauvais signe".Sur le plan macroéconomique, la croissance de l'activité privée en zone euro a de nouveau ralenti en mars et enregistre sa plus faible progression depuis plus d'un an. L'indice mensuel s'affiche à 55,3 points, contre 57,1 points en février.Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage se sont inscrites au-dessus des prévisions des analystes. L'indice composite Conference Board, baromètre de la conjoncture américaine, a continué sa progression en février (+0,6%).Le Swiss Market Index (SMI) a perdu 1,66% à 8637,87 points, après être descendu à 8625,94. Le Swiss Leader Index (SLI) a lâché 1,85% à 1420,43 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 1,61% à 10'083,63 points. Les trente valeurs vedettes ont terminé dans le rouge, à l'exception de Vifor.Les principaux perdants ont été Julius Bär (-3,8%), UBS (-3,5%) et Clariant (-3,4%). La troisième banque, Credit Suisse (-3,0%) a également été chahutée.Le Ministère public de la Confédération (MPC) a mené des perquisitions chez Ruag dans le cadre d'une procédure pénale qui concerne aussi le directeur pour la Russie de Julius Bär.UBS veut rester concentré sur les reversements aux actionnaires, avec un dividende de base durable, a indiqué son directeur général (CEO) Sergio Ermotti lors d'une conférence organisée par Morgan Stanley à Londres. La division Global Markets (GM) de Credit Suisse a connu depuis le début de l'année une évolution des recettes à peu près comparable à celle de l'an dernier en dollars, a indiqué le CEO Tidjane Thiam lors de la même réunion.Clariant a été traité hors dividende de 0,50 CHF. Barclays a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "equal weight". L'analyste estime notamment que les actions ne devraient pas bouger nettement avant que le paquet de 25% détenu par Sabic ne soit autorisé par les autorités concernées.Le bon Schindler (-3,0%) a également été traité hors dividende de 4,00 CHF.La filiale américaine de Roche (-1,2%), Genentech, a décroché mercredi soir auprès du régulateur aux Etats-Unis (FDA) un feu vert pour la commercialisation d'un dispositif d'injection prérempli de Lucentis (ranibizumab). La filiale japonaise Chugai s'est félicitée de la décision du régulateur chinois (CFDA) d'accepter d'examiner sa demande d'homologation pour l'eldecacitol, un dérivé de vitamine D3 destiné au traitement de l'ostéoporose.Toujours dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,8%) s'en est mieux tiré que Novartis (-1,5%).UBS et Vontobel ont relevé l'objectif de cours de Partners Group (-1,8%). L'analyste d'UBS juge notamment que l'entreprise est bien positionnée pour profiter des évolutions sur le long terme. Celui de Vontobel est du même avis et ajoute que l'entreprise devrait faire mieux que la concurrence au niveau des parts de marché et du positionnement.Lonza (-2,9%) a conclu un accord de licence avec le bâlois Tillotts Pharma pour une ligne de cellules.Seul titre à échapper au rouge à la clôture, Vifor (+0,2%) a vu sa recommandation relevée à "hold" après "reduce" par Kepler Cheuvreux, qui a aussi fortement rehaussé l'objectif de cours. L'analyste estime que Ferinject/Injectafer atteindra le statut de moteur de ventes (1 mrd CHF) d'ici 2020, mais doute que Veltassa atteigne d'ici là les 400 mio CHF.Sur le marché élargi, Meyer Burger (-28%) a dégringolé après ses résultats annuels. Vontobel a salué les progrès réalisés au niveau de la base de coûts, mais a relevé que la demande semble caler en ce début d'année.Metall Zug (-3,1%) a aussi publié ses résultats.Sensirion (46,35 CHF) a fait une entrée en Bourse en fanfare avec un premier cours à 47 CHF pour un prix d'émission de 36 CHF. Environ 2,6 mio de titres ont changé de main.rp/jh/ol/buc(AWP / 22.03.2018 18h15)