Bourse Zurich: le SMI termine en vert la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI a fini au-dessus de la barre des 9000 points, soutenu par deux des trois poids lourds défensifs. Alors que le G20 débutait à Buenos Aires, les investisseurs ont adopté le mode prudence. On attendait notamment, samedi, les discussions entre les présidents chinois et américain sur les relations commerciales.A Wall Street, S&P 500 et Nasdaq Comp gagnaient un peu de terrain et le Dow Jones en perdait en matinée. Les investisseurs faisaient preuve de prudence avant un entretien du chef d'Etat américain avec son homologue chinois en marge du G20 sur fond de tensions commerciales entre les deux pays.Le locataire de la Maison Blanche souffle le chaud et le froid sur le sujet, louant à la fois les taxes douanières contre la Chine mais se disant aussi "très près" de conclure un accord commercial avec Pékin."Alors que les attentes sont assez faibles, le marché considèrerait comme un résultat positif le fait de retarder la hausse prévue en janvier de taxes douanières (américaines sur les produits chinois) avec un engagement à poursuivre les discussions", a estimé Michael Hewson de CMC Markets.Pour Jasper Lawler de London Capital Group toutefois, "le marché pourrait simplement monter si le G20 se déroule sans remous majeurs".Les commentaires du président de la banque centrale américaine Jerome Powell mercredi, interprétés par les investisseurs comme le signe d'un éventuel ralentissement de la remontée des taux d'intérêt, ont "changé la donne" selon lui. "Avec une Fed plus prudente, le marché est mieux positionné pour réagir positivement au G20 et s'engager sur la voie d'une hausse des indices d'ici la fin de l'année", a-t-il estimé.Le SMI a terminé en hausse de 0,25% à 9037,76 points, avec un plus haut à 9064,34 et un plus bas à 8968,84. Le SLI a cédé 0,30% à 1392,06 points et le SPI 0,01% à 10'540,95 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé, 4 avancé et Swiss Life a fini inchangé.Roche (+1,9%), Lonza (+1,2%), Swisscom (+0,8%) et Novartis (+0,7%) constituent le petit peloton des gagnants. Nestlé (-0,1%) a fini par céder un peu de terrain.Jeudi, Swiss Life avait pris 2,4% dans le sillage du relèvement de ses objectifs à moyen terme et après avoir annoncé des mesures favorables à ses actionnaires. Ce vendredi, Vontobel a relevé l'objectif de cours du titre. Swiss Re (-0,2%) et Zurich Insurance (-0,03%) ont légèrement reculé.Les plus gros perdants du jour sont la volatile AMS (-5,6%), Clariant (-3,1%) et Vifor et Schindler (chacun -2,7%).Aux bancaires, Julius Bär (-1,7%), Credit Suisse (-1,2%) et UBS (-1,1%) ont terminé dans la moitié inférieure du classement.Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours de Sika (-0,4%) tout en confirmant "buy". L'analyste a relevé les incertitudes géopolitiques croissantes et le ralentissement attendu du secteur automobile l'an prochain. Il s'attend à de nouveaux objectifs stratégiques du groupe au début de l'an prochain.Sur le marché élargi, DKSH (-2,0%) a remporté un contrat de distribution pour les biscuits Bahlsen en Malaisie. Son objectif de cours a été abaissé par Julius Bär.Newron (+1,7%) a annoncé que son partenaire Zambon pourra faire distribuer son médicament Xadago (safinamide) contre la maladie de Parkinson en Australie, où le produit a obtenu une homologation.rp/lk(AWP / 30.11.2018 18h15)