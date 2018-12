Bourse Zurich: le SMI termine la première séance de la semaine dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi, mais loin des plus hauts du jour. Le SMI, qui s'était approché à moins de 25 points des 9200 dans la première heure de transactions, a fini un peu au-dessus des 9100. L'ambiance sur les marchés s'est améliorée après que les présidents américain et chinois ont décidé une trêve dans leur conflit commercial, qui menace l'économie mondiale, en conclusion du sommet du G20 à Buenos Aires.A New York, Wall Street avançait en matinée, réconfortée par la trêve commerciale conclue entre la Chine et les Etats-Unis à l'issue du G20 de Buenos Aires. Comme à Zurich, les indices voyaient leurs gains initiaux s'effriter un peu.Le président américain Donald Trump a salué lundi le "GRAND bond en avant" des relations avec la Chine après le sommet de Buenos Aires, au cours duquel il a concédé une trêve de 90 jours dans sa guerre commerciale avec Pékin. "Cela a été suffisant pour calmer ce que de nombreuses personnes commençaient à appeler une nouvelle guerre froide", ont commenté les analystes de DataTrek.Malgré l'optimisme retrouvé des investisseurs, "les détails de la trêve temporaire entre les deux pays sont plutôt minces", ont-ils tempéré. "Les annonces chinoises ont été brusques et manquent de détails importants", a estimé pour sa part Chris Low de FTN Financial.Le SMI a terminé en hausse de 0,76% à 9106,56 points, avec un plus haut à 9175,39 et un plus bas à 9091,84. Le SLI a gagné 1,29% à 1410,05 points et le SPI 0,86% à 10'632,00 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules Givaudan (0,9%) et Swisscom (-0,8%) ont reculé.Le podium du jour se compose de Temenos (+7,1%), AMS (+5,4%) et Swatch (+4,5%).Richemont (+3,6%) a aussi fini dans le haut du peloton, profitant comme Swatch d'une éclaircie dans leurs perspectives de ventes.LafargeHolcim (+2,6%) a bénéficié d'un relèvement de recommandation à "buy" de "hold" par la Deutsche Bank qui a aussi augmenté l'objectif de cours. Les analystes parlent d'une détente attendue dans les économies émergentes et relèvent le potentiel des restructurations et de l'optimisation du portefeuille.Les bancaires Credit Suisse (+2,7%), Julius Bär (+1,7%) et UBS (+1,6%) ont suivi la même logique.Dans le camp des poids lourds, Novartis (0,4%) a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire du traitement expérimental de remplacement génique AVXS-101 - désormais baptisé Zolgensma - contre l'amyotrophie spinale de type 1.Roche (+0,2%) a dévoilé des données prometteuses sur une combinaison du conjugué anticorps-médicament (ADC) polatuzumab vedotin avec de son moteur de ventes vieillissant Mabthera/Rituxan (rituximab). Nestlé (+0,1%) a aussi freiné l'indice.Sur le marché élargi, Implenia (-27,0% à 37,28 francs) a une nouvelle fois revu à la baisse ses ambitions pour l'exercice en cours, mettant en avant des problèmes accrus dans son unité d'affaires International. L'entreprise zurichoise a beau tenter de rassurer les investisseurs en assurant le maintien du dividende et des objectifs à moyen terme, le titre a été copieusement chahuté. Vontobel a réduit l'objectif de cours à 45 de 63 francs et confirmé "reduce" et Kepler Cheuvreux a placé "buy" sous revue, maintenant pour le moment l'objectif de cours inchangé à 80 francs.Seul Airopack (-38,8%) a fait pire que le groupe de construction de Dietlikon.Leclanché (-6,3%) a aussi bu la tasse. La Commission des OPA (Copa) a tranché en faveur de Leclanché en prévision du renforcement de la participation de l'actionnaire de référence Fefam. Celui-ci sera exempté de l'obligation de procéder à une offre de reprise après avoir converti des titres de dette en actions Leclanché.Valora (-0,6%) a annoncé la suppression d'au moins 30 postes d'ici la fin 2019, en raison de synergies suite à l'acquisition de Backwerk.Polyphor (-0,2%) a annoncé l'issue positive d'une rencontre avec l'Agence américaine du médicament (FDA) concernant une étude de phase III ayant pour but de vérifier l'efficacité et l'innocuité de son traitement expérimental balixafortide dans le traitement de certains types de cancer du sein.Von Roll (+9,9%) poursuit son expansion dans la mobilité électrique en créant une unité spécialement dédiée à ce secteur en pleine croissance.rp/ol(AWP / 03.12.2018 18h15)