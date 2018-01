Bourse Zurich: le SMI termine la semaine sur une note positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini dans le vert vendredi. Le SMI, qui avait inscrit un nouveau plus historique mardi à 9611,61 points, avant de fléchir mercredi et jeudi, a repris du poil de la bête et a terminé à un peu plus de cinquante points sous ce sommet. L'ambiance ne s'est pas fondamentalement détériorée, ont commenté des courtiers. Il semble simplement qu'actuellement, le potentiel pour aller encore plus haut soit épuisé.A New York, Wall Street gagnait du terrain en début de séance, en ordre dispersé dans le sillage de résultats de banques contrastés et d'indicateurs en demi-teinte. "Le manque d'enthousiasme face à ces résultats peut laisser penser aux courtiers qu'une correction plus généralisée s'annonce à l'horizon", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.Sur le front économique, aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont progressé de 0,1% sur un mois en décembre et de 2,1% sur un an. Les ventes aux détail ont augmenté de 0,4% sur un mois. Les stocks des entreprises manufacturières et de distribution ont augmenté de 0,4% à 1895,4 mrd USD en novembre, alors que les analystes attendaient une baisse de 0,1%.En France l'inflation est restée stable en décembre, s'établissant à 1,2% sur un an.Outre-Rhin, Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus à un accord de principe pour la constitution d'un nouveau gouvernement, qui doit permettre à la chancelière allemande de rester au pouvoir. Ce compromis est susceptible de permettre à la première économie européenne de sortir de son impasse politique trois mois et demi après le scrutin.Le SMI a terminé sur un gain de 0,45% à 9546,61 points, avec un plus haut à 9561,59 et un plus bas à 9510,25. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice de parade de SIX a reculé de 0,1%. Le SLI a pris vendredi 0,44% à 1558,86 points et SPI 0,44% à 10'951,73 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 ont progressé, six ont reculé et SGS a fini à l'équilibre.Logitech (+1,8%) a fini en tête du classement sans information spécifique. Clariant (+1,5%)) s'est repris après ses déboires de la veille suite à l'annonce d'une enquête de SIX pour une potentielle violation de ses obligations d'annonce dans le cadre de la fusion avortée avec l'américain Huntsman.Partners Group (+1,2%) a pris la troisième place du podium. JPMorgan a relevé son objectif de cours et a confirmé la recommandation d'achat du gestionnaire de fortune au lendemain de la publication d'une masse sous gestion supérieure aux attentes en 2017.Le réassureur Swiss Re (+1,0%) a profité d'un relèvement de son objectif par Citigroup et de sa recommandation à "neutral" par Bryan Garnier.Zurich Insurance (+0,6%) a bénéficié de relèvements d'objectif de cours par Credit Suisse, Bryan Garnier et Citigroup. Dans leurs considérants, les analystes insistent sur la diversification et la capitalisation de du groupe, prémices selon eux d'un regain de générosité pour la rémunération des actionnaires.Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,1%) a obtenu le feu vert européen pour son médicament Ocrevus (ocrelizumab) pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP) sous ses formes récurrente et primaire progressive. Novartis (+0,7%) et Nestlé (+0,1%) ont aussi gagné du terrain.Aux bancaires, UBS a engrangé 1,0% et Credit Suisse 0,7%. UBS a relevé l'objectif de cours de Julius Bär (+0,8%) et a confirmé "neutral". L'analyste a tenu compte de l'augmentation des avoirs sous gestion du troisième mousquetaire bancaire helvétique. Il a relevé que le départ subit du directeur général ouvre toutefois une ère d'incertitudes.Parmi les perdants, Aryzta (-1,6%) a fini lanterne rouge. Dufry a cédé 1,5% et LafargeHolcim 0,6%). Le boulanger industriel helvético-irlandais a nommé Dave Johnson au poste de directeur général (CEO) pour la région Amérique du nord et John Hefferman à celui de directeur de la stratégie (CSO).Les valeurs du luxe Richemont et Swatch ont perdu chacune 0,3%. La veille, le groupe genevois du luxe avait gagné du terrain dans le sillage de ses chiffres au 3e trimestre.Sur le marché élargi, Swissquote (+5,5%), qui a profité ces derniers mois de l'engouement pour les crypto-devises, dit s'attendre à boucler 2017 sur un produit total de 186 mio CHF, soit 8 mio au-dessus des prévisions formulées précédemment, selon des chiffres provisoires.Inficon (+3,2%) et Wisekey (+3,5%) ont aussi eu le vent en poupe. Le fabricant d'instruments de mesure et le spécialiste de la cybersécurité ont tous deux mis en avant des résultats en forte progression pour l'exercice écoulé.Hypo Lenzburg (stable) a dégagé en 2017 un bénéfice net en hausse, grâce notamment à ses activités de crédit.rp/jh(AWP / 12.01.2018 18h15)