Bourse Zurich: le SMI termine sous les 9400 points, freiné par Roche

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore reculé jeudi. Le SMI a terminé sur une note nettement négative et a même terminé sous les 9300 points. L'indice a été plombé par le poids lourd Roche, sous pression après ses résultats.A New York, Wall Street évoluait sur une note mitigée en début de séance. Patrick O'Hare, de Briefing, a relevé que les investisseurs reprenaient leur souffle après "le 11e meilleur (mois de janvier depuis 1950". Les résultats d'entreprises, traditionnel moteur des indices depuis plusieurs trimestres, peinaient par ailleurs à se matérialiser en Bourse. "Le manque de réaction positive à des résultats généralement bons suggère qu'ils ont déjà été intégrés aux cours", a commenté M. O'Hare.Sur le front économique, la croissance du secteur manufacturier a ralenti en janvier dans la zone euro, mais reste proche de son niveau record enregistré en décembre. L'indice PMI s'est établi à 59,6 points, contre 60,6 en décembre.En France, l'indice ISM du secteur manufacturier s'est établi à 58,4 points en janvier, en léger retrait par rapport aux 58,8 points de décembre.En Suisse, le moral des consommateurs s'est amélioré en janvier, atteignant un niveau inédit depuis janvier 2011, selon le Secrétariat à l'économie (Seco). Les ventes au détail pour décembre ont nettement progressé sur un an mais se sont repliées sur un mois. L'indice PMI des directeurs d'achat a quant à lui fait état d'un moral au beau fixe, dépassant les attentes du consensus.Aux Etats-Unis, la productivité a reculé de 0,1% au 4e trimestre surprenant les analystes, qui attendaient une hausse de 1%. Au 3e trimestre, la hausse était de 2,7%.Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement reculé contrairement aux attentes des analystes. Elles se sont inscrites à 230'000 contre des prévisions à 238'000.Les dépenses de construction ont progressé plus que prévu en décembre pour atteindre un record historique. Elles ont totalisé 1253 milliards de dollars, en hausse de 0,7%.La progression de l'activité dans le secteur manufacturier a légèrement baissé en janvier. L'indice ISM s'est établi à 59,1%, en baisse de 0,2 point.Le SMI a fini en recul de 0,48% à 9290,92 points, avec un plus haut à 9424,55 et un plus bas à 9288,05. Le SLI a perdu 0,23% à 1528,33 points et le SPI 0,36% à 10'698,54 points. Sur les trente valeurs vedettes, seize ont reculé, douze ont avancé et deux ont fini stables (Nestlé et le bon Schindler).Recherché en début de séance, le bon de jouissance Roche (-2,8%) a terminé lanterne rouge. Si les revenus du mastodonte pharmaceutique rhénan se sont inscrits dans le haut des projections des analystes, la rentabilité opérationnelle en revanche a manqué le coche pour une vingtaine de millions de francs. Les analystes peinent à se faire une idée sur les ambitions de la direction pour l'année en cours.Novartis (-0,8%) a aussi pesé sur l'indice.Lonza (-2,7%) est resté ancré en territoire négatif. Le chimiste rhénan a enregistré l'an dernier une croissance des revenus supérieure à ses propres pronostics assortie d'une meilleure rentabilité. Les actionnaires se verront néanmoins proposer une rémunération stable de 2,75 CHF par titre.Sonova (-1,5%) est le troisième plus gros perdant.Dans le camp des gagnants, la volatile Aryzta (+2,2%) a annoncé avoir trouvé avec l'américain Hostess Brands un repreneur pour son usine déficitaire de Cloverhill, à Chicago. Le boulanger industriel irlando-helvétique cédera par ailleurs son site de Cicero, dans l'Illinois, à Bimbo Bakeries. Le montant de ces transactions n'a pas été révélé.Derrière Aryzta, Credit Suisse a gagné 1,6% et UBS 0,8%.Julius Bär (+0,8%) a repris des forces. La veille, le titre avait terminé de justesse dans le vert dans le sillage de chiffres 2017 inférieurs aux attentes, à quelques exceptions près. Cinq analystes ont relevé l'objectif de cours avec des recommandations entre neutre et surpondérer.Dufry (+0,6%) a annoncé l'introduction en Bourse de sa filiale américaine Hudson à Wall Street, mais il y conservera une majorité. La valeur des actions nouvellement émises atteint 861 mio USD.Swatch (+0,2%) a continué de gagner du terrain dans la foulée des résultats annuels, qui avaient déjà propulsé le cours mardi et mercredi. Richemont (+0,7%) a aussi progressé.Le marché pour sa part s'intéressera surtout sur les avantages que la réforme fiscale américaine pourra avoir sur les bénéfices des entreprises à l'avenir.Sur le marché élargi, Cosmo (+1,1%) a annoncé un accord de licence et de distribution avec Pharmascience concernant quatre de ses produits pour le marché canadien. Peach Property (+3,3%) a présenté de solides résultats annuels pour 2017.AMS (+4,9%) a profité, selon des courtiers, d'achat de couverture avant les résultats d'Apple, un de ses gros clients.Straumann (-4,2%) a vu sa recommandation abaissée à "sell" de "neutral" par Berenberg. L'analyste estime que la solide performance de la société génère des attentes irréalisables à long terme.rp/fr(AWP / 01.02.2018 18h15)