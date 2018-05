Bourse Zurich: le SMI termine sur une note négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note juste négative mardi. Le SMI, qui avait réussi à repasser un temps la barre des 9000 points, a fini un peu en-dessous. A New York, Wall Street évoluait dans le rouge en début de séance, alors que le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine, miroir des craintes liées à l'inflation, a atteint un plus haut depuis sept ans."Le dossier +préoccupations liées à l'inflation+ a été réactivé ce matin, simultanément à l'inquiétude liée aux taux d'intérêt", a affirmé Patrick O'Hare, de Briefing. Les éléments qui suggèrent une hausse de la croissance et de l'inflation tendent à faire penser aux courtiers que la politique de hausse de taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed) sera plus agressive.Sur le front macroéconomique, l'activité économique dans la région de New York a progressé en mai sur un mois. Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont comme prévu progressé de 0,3% sur le même mois. Les stocks des entreprises manufacturières et de distribution sont restés quasiment stables en mars, à 1929,6 milliards contre 1,928,8 milliards en février.L'Allemagne a vu sa croissance ralentir au premier trimestre. Le moral des investisseurs est resté en mai à son plus bas niveau en 5 ans, sur fond d'incertitudes sur les relations commerciales avec l'Iran et les Etats-Unis, selon le baromètre de l'institut.En France, l'inflation a atteint 1,6% en avril, soutenue par la hausse des prix de l'énergie. La croissance du PIB a quant à elle été révisée à la hausse en 2017 à 2,2%. Au Royaume-Uni, le chômage est resté inchangé en mars à 4,2%.Du côté de la Suisse, les prix à la production et à l'importation ont progressé en avril de 0,4% sur un mois et de 2,7% sur an.Le SMI a terminé en baisse de 0,07% à 8994,22 points, avec un plus bas à 8963,91 et un plus haut à 9016,29. Le SLI a cédé 0,08% à 1488,51 points et le SPI 0,08% à 10'717,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont reculé et 12 avancé.Le trio des plus grands perdants se compose d'Aryzta (-2,0%), Dufry (-2,0% ou 2,95 francs) et Clariant (-1,6%). Dufry était traité hors dividende de 3,75 francs.Novartis (-0,3%) a annoncé le bouclement de la reprise d'Avexis pour près de 9 milliards de dollars. Le géant pharmaceutique a également annoncé le lancement d'une centième étude sur son médicament Cosentyx. Roche a gagné 0,4%, alors que le 3e poids lourd Nestlé a perdu 0,4%.Sika (-1,0%) a aussi perdu de l'altitude après deux séances fastes. Le chimiste du bâtiment a clôturé l'émission d'un emprunt convertible de 1,65 milliard de francs, au lieu du 1,5 milliard prévu initialement, dans le but de racheter des actions propres détenues par le français Saint-Gobain. Cette opération s'inscrit dans le sillage de l'accord trouvé vendredi dernier entre le groupe zougois et les héritiers de la famille fondatrice.Dans le camp des gagnants, le podium se compose de Swatch (+1,0%), Partners Group (+0,9%) et Lafargeholcim (+0,8%).Les bancaires Credit Suisse (+0,4%), UBS (+0,1%) ont gagné un peu de terrain et Julius Bär a perdu 0,03%.Sur le marché élargi, le spécialiste de la logistique Ceva (+0,4%) a annoncé une solide progression de ses revenus au premier trimestre. L'entreprise souhaite mobiliser le produit de son introduction en bourse pour réduire son endettement.Dormakaba (-1,2%) a racheté le péruvien Klaus Group, dont le chiffre d'affaires annuel avoisine les 12 millions de dollars.De son côté, Implenia (+0,2%) a remporté une commande de 83 millions d'euros en Allemagne, alors que le spécialiste de l'énergie solaire, Meyer Burger (-0,5%), a décroché un contrat de 17,5 millions de francs auprès de clients existants.Le titre de la biotech bâloise Polyphor a bouclé à 38,20 CHF sa première journée à SIX. Le prix d'émission avait été fixé à 38,00 francs par action.rp/lk(AWP / 15.05.2018 18h15)