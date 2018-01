Bourse Zurich: le SMI un peu en dessus 9500 points, UBS se reprend sur la fin

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une séance en dents de scie lundi. Le SMI a joué à saute-moutons autour de la barre psychologique des 9500 points durant une grande partie de la journée et il a terminé un peu au-dessus. En l'absence d'informations macroéconomiques, UBS a retenu l'attention après la publication de ses chiffres au 4e trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2017.A New York, Wall Street débutait la séance en ordre dispersé, le marché restant prudent face au "shutdown" entré en vigueur samedi et tout en surveillant les résultats d'entreprises et une série d'acquisitions de grande envergure.Depuis samedi, les administrations fédérales américaines sont partiellement fermées faute d'un vote favorable sur le budget américain au Sénat. Toutefois, a nuancé Mickey Levy de Berenberg, "on a déjà traversé plusieurs fois des paralysies budgétaires dans le passé, le plus récemment en 2013", et "il a été démontré qu'elles avaient peu d'impact sur les tendances économiques, les taux d'intérêt, le marché des actions, ou même le dollar".Le SMI a fini en hausse de 0,20% à 9529,13 points, son plus haut du jour et après un plus bas à 9475,06. Le SLI a gagné 0,15% à 1569,86 points et le SPI 0,14% à 10'950,96 points. Sur les trente valeurs vedettes, vingt ont avancé et dix ont reculé.UBS (+0,4%), qui avait tenu la lanterne rouge en matinée, a redressé la barre en fin de séance et a même réussi à terminer dans le vert. La banque aux trois clés a payé un lourd tribut à la réforme fiscale aux Etats-Unis, mais revendique une performance trimestrielle hors exceptionnels honorable. L'annonce d'un programme de rachat d'actions et l'ajustement des critères pour la rémunération des actionnaires sont de nature à avoir fait changer les détenteurs de capitaux d'avis.Credit Suisse (+1,1%, deuxième meilleure performance du jour) et Julius Bär (+1,0%, 3e marche du podium) ont aussi gagné du terrain.Dufry (+2,6%) a fait la meilleure performance du jour. Vendredi soir, le spécialiste des boutiques hors taxe a fait état de progrès dans le processus d'entrée en Bourse de sa filiale américaine Hudson. Cette opération pourrait lui rapporter 900 mio CHF, a calculé la BC de Zurich.Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,6%) et Nestlé (+0,3%) ont soutenu l'indice, alors que Novartis (+0,1%) est resté en retrait. Barclays a relevé l'objectif de cours de Nestlé tout en confirmant "pondérer". L'actionnaire activiste Third Point presse le groupe veveysan de se séparer de sa participation dans L'Oréal.Novartis a annoncé le succès de son offre de rachat sur le laboratoire hexagonal Advanced Accelerator Applications (AAA), pour lequel il s'était dit prêt à débourser près de 4 mrd USD en octobre dernier. Le géant bâlois publiera ses recettes annuelles mercredi.Logitech (+0,6%) publie mardi ses résultats trimestriels, alors que SGS (-0,3%) présentera ses résultats annuels complets.Aux assurances, Commerzbank a relevé l'objectif de cours de Zurich (+0,1%) et de Swiss Re (+0,04%), confirmant "reduce" pour les deux titres. La banque allemande estime que la réforme fiscale aux Etats-Unis aura une influence positive ou négative selon les assureurs. Selon elle, les gagnants seront surtout Allianz et Zurich.UBS a relevé l'objectif de cours de LafargeHolcim (+0,2%) et a confirmé "neutral". On attend avec impatience les détails de la réorientation stratégique que la nouvelle équipe de direction doit présenter prochainement.La Banque royale du Canada (RBC) a relevé l'objectif de cours d'Adecco (+0,3%) et a confirmé "sector perform". L'analyste a notamment salué la robustesse persistante des revenus, même si la croissance reste à la traîne par rapport à la concurrence.La direction de Sika (+0,1%) a évoqué dans la presse un éventuel rapprochement avec la famille Burkard dans l'épineux dossier de la cession des parts privilégiée de cette dernière au français Saint-Gobain.Richemont (-1,6%) a terminé lanterne rouge. Le groupe genevois du luxe a fait part de son intention de racheter les 50% restants de sa coentreprise Yoox Net-à-porter, moyennant une offre de 38 EUR par action. Les deux autres gros perdants sont Sonova (-1,3%) et Givaudan (-0,6%).Davy a relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (-0,2%) et a confirmé "outperform". L'expert suivra cette année les progrès du programme "KN+ NextGen" présenté l'année dernière et avec lequel le groupe veut conforter sa position de leader du marché.Sur le marché élargi, Interroll (+3,8%) a levé un coin de voile sur sa performance 2017, dépassant légèrement les attentes du marché en termes de ventes. La filiale Perlen Packaging de CPH (inchangé et pratiquement pas traité) a jeté son dévolu sur le fabricant brésilien d'emballages de médicaments Sekoya, pour un prix non dévoilé.Dätwyler (+1,5%) a annoncé un nouveau contrat décroché auprès de son premier client, Nespresso.Le distributeur pharmaceutique Zur Rose (-0,8%) et la Migros prévoient d'inaugurer dans le courant de l'année de nouvelles pharmacies dans des centres commerciaux, à Bâle et à Zurich notamment. Zur Rose publiera par ailleurs son chiffre d'affaires 2017 mercredi.Barry Callebaut (-0,1%) dévoilera aussi ses chiffres d'affaires, pour le 1er trimestre 2017/18 (septembre à novembre).Arbonia (+1,5%), Autoneum (+0,7%), Komax (+1,0%) et Tornos (-1,2%) dévoileront des résultats mardi.rp/fr(AWP / 22.01.2018 18h15)