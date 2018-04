Bourse Zurich: le SMI veut tenter un rebond à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de rebondir mardi à l'ouverture, dopée par des résultats trimestriels d'entreprises jusqu'ici prometteurs. La place zurichoise suivait ainsi Wall Street qui a nettement progressé lundi soir. Les craintes d'un éventuel durcissement des tensions géopolitiques et commerciales étaient pour l'heure reléguées en arrière-plan."L'indice S&P 500 a atteint un plus haut sur trois semaines grâce aux investisseurs qui se sont concentrés sur les résultats d'entreprises", ont indiqué les analystes de Credit Suisse. Ces derniers ont cité l'agence Bloomberg, selon laquelle 27 des 34 sociétés cotées au S&P 500 ont publié des résultats supérieurs aux attentes du marché.Les spécialistes de la banque aux deux voiles ont cependant estimé que "les tensions commerciales devraient continuer à alimenter l'incertitude sur les prochaines semaines".Selon Mirabaud Securities, "les indices européens devraient ouvrir en hausse, galvanisés par les bons résultats des entreprises américaines et une baisse des tensions géopolitiques sur le dossier syrien".Au menu conjoncturel, la Chine a vu sa croissance économique se stabiliser à 6,8% au premier trimestre, résistant mieux qu'attendu grâce à une consommation robuste, en dépit d'un essoufflement de la production industrielle et d'une campagne contre les risques financiers pesant sur le crédit.L'Allemagne dévoilera dans la matinée le baromètre ZEW de la confiance des milieux financiers et les Etats-Unis dans l'après-midi notamment la production industrielle en mars.A 08h17, le SMI avant-Bourse compilé par Julius Bär s'affichait en progression de 0,61% à 8779,34 points, après avoir clôturé la veille en repli de 0,57% pénalisé par ses poids lourds.Roche (+1,3%) intéressait particulièrement les investisseurs. Le laboratoire bâlois a obtenu de l'Agence américaine du médicament (FDA) un statut de percée thérapeutique pour Hemlibra chez les patients atteints d'hémophilie A sans inhibiteurs de facteur de coagulation VIII.Son homologue Novartis (+0,4%) a lancé ce mardi l'offre de rachat sur l'américain Avexis pour 8,7 milliards de dollars. Le troisième poids lourd Nestlé (+0,3%) progressait modérément, après avoir pesé la veille sur le SMI en raison d'un traitement hors dividende.Parmi les autres valeurs en verve se trouvait ABB (+1,0%), qui profitait d'un relèvement d'objectif de cours et de recommandation par UBS.Sika (+0,9%) accélérait plus que la moyenne, après avoir publié des recettes en hausse au premier trimestre et confirmé ses objectifs pour 2018.Sur le marché élargi, Basilea (+1,1%) a signé un contrat de licence avec son homologue américain Arqule. L'accord porte sur l'anticancéreux de ce dernier, ARQ 087 (derazantinib), pour l'ensemble du monde, à l'exception de la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan.VAT (+0,7%) a profité au premier trimestre d'une demande à des niveaux historiquement hauts. Les entrées de commandes et les ventes du groupe saint-gallois affichent une progression d'un cinquième, avec une contribution positive de toutes les divisions.DKSH (+0,4%) a quant à lui signé un contrat de distribution avec l'américain Bruker AXS, spécialiste des solutions d'analyse et de diagnostic par rayons X. Le contrat s'étend à cinq pays d'Asie-Pacifique, incluant la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et l'Indonésie.al/fr(AWP / 17.04.2018 08h35)