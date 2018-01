Bourse Zurich: le marché a repris son souffle après les récents sommets

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement négative mercredi. Dès l'ouverture, le SMI était repassé sous la barre des 9600 points franchie pour la première fois la veille et il a terminé en dessus du plus bas du jour lui-même juste en dessus des 9500 points. Le marché a repris son souffle après les sommets successifs de ces dernières séances.A New York, Wall Street fléchissait en début de séance, nerveuse face au récent essor des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Après l'envolée de début d'année, les investisseurs retirent un peu d'argent de la table, selon des courtiers. Ils ont aussi réagi à des informations de Bloomberg selon lesquelles des responsables chinois ont recommandé de ralentir ou d'arrêter les achats d'obligations américaines."Si ces informations se confirment et que la Chine ne considère plus les bons du Trésor comme une option attractive, les répercussions pourraient être importantes dans la mesure où ce pays est l'un des plus grands détenteurs de dette américaine", a souligné Craig Erlam d'Oanda.Sur le front macroéconomique, les prix à l'importation ont légèrement augmenté de 0,1% en décembre aux Etats-Unis.En Grande-Bretagne, la production industrielle a progressé de 0,4% en novembre sur un mois, comme prévu par les analystes.La France a quant à elle accusé un repli de sa production industrielle de 0,5% en novembre, après une hausse de 1,7% le mois précédent.Le SMI a fini en recul de 0,90% à 9524,96 points, avec un plus haut à 9595,78 et un plus bas à 9506,267. Le SLI a cédé 0,75% à 1551,63 points et le SPI 0,91% à 10'926,76 points. Sur les trente valeurs vedettes, 24 ont reculé et six avancé.Sonova (-2,3%), Swisscom (-1,9%) et Lonza (-1,7%) forment le trio des plus gros perdants. Nestlé, Novartis, Kühne+Nagel, Vifor, Logitech, Givaudan et Roche ont toutes perdu entre 1,0et 1,4%.Richemont et Partners Group ont cédé respectivement 0,9% et 0,1%. Le groupe genevois du luxe publiera jeudi ses chiffres d'affaires au 3e trimestre 2017/18 et le gestionnaire de fortune sa masse sous gestion en 2017.Au lendemain d'une hausse de 2,2% après la publication d'un chiffre d'affaires une nouvelle fois supérieur aux attentes du marché, Sika (-0,4%) a reperdu un peu de terrain. Kepler Cheuvreux et Vontobel ont relevé l'objectif de cours et ont tous deux confirmé "buy".Selon l'analyste du courtier français, la dynamique opérationnelle devrait rester forte dans un futur proche et permettre à l'entreprise d'acquérir des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe. Acquisitions et décisions de justice dans l'affaire Saint-Gobain constitueront les prochains catalyseurs pour le cours du titre, a anticipé l'expert de la banque zurichoise.Les poids lourds Nestlé (-1,4%), Roche (-1,0%) et Novartis (-1,4%) ont pesé l'indice. Roche a lancé mercredi son offre de reprise pour les actions ordinaires de la société américaine Ignyta, à un prix de 27 USD par titre. Sa filiale Genentech, a conclu avec Syndax Pharmaceuticals un accord de collaboration prévoyant une étude de phase Ib/II sur une combinaison du Tecentriq (atezolizumab) et de l'entinostat sur des patientes atteintes de cancer du sein HR+/HER2- métastatique.Bryan Garnier a relevé l'objectif de cours de Novartis et a confirmé "buy". L'analyste a placé l'action dans la liste de ses placements favoris au premier trimestre 2018. Il anticipe toujours des remaniements de portefeuille, évoquant notamment une introduction en Bourse de la filiale Alcon ou une extension de la collaboration avec GlaxoSmithKline (GSK).Selon Bloomberg, Nestlé tiendrait la corde pour le rachat de la division des médicaments sans ordonnance de Merck. Le géant de Vevey a déposé l'offre la plus élevée pour cette division, a rapporté l'agence, s'appuyant sur des sources proches du dossier. Des porte-parole des entreprises ont refusé de commenter l'information.Dans le camp des gagnants, on trouve les bancaires. Société Générale e a abaissé à "hold" de "buy" et a confirmé l'objectif de cours de Credit Suisse (+0,2%) et a relevé l'objectif de cours et a confirmé "hold" pour UBS (+0,1%). L'analyste estime que l'euphorie générée par la réforme fiscale US est désormais intégrée dans les cours des grandes banques d'investissement.Il affirme que la banque aux deux voiles pourrait relever son dividende plus que prévu. Pour UBS, il a revu à la baisse ses prévisions de recettes à cause des doutes sur la progression des marges dans la gestion de fortune.Julius Bär (+0,2%) envisage toujours d'introduire sa filiale italienne Kairos Investment Management à la cote, après avoir repris l'intégralité du capital-actions.Sur le marché élargi, Basilea (-0,3%) a obtenu les autorisations nécessaires à la concrétisation de l'extension d'un accord de licence avec Pfizer sur l'antifongique Cresemba (isavuconazole) à la Chine, Hong Kong et Macao, ainsi qu'à seize autres pays de la région Asie-Pacifique.Emmi (-2,5%) a augmenté sa participation dans la société tunisienne Centrale Laitière de Mahdia (Vitalait) via sa filiale espagnole Kaiku, qui détient désormais 54,7%, contre 45,4% précédemment.Burckhardt Compression (+5,2%) a vu Kepler Cheuvreux relever sa recommandation, au lendemain de la journée des investisseurs. Les analystes jugent que les objectifs à l'horizon 2022 sont raisonnables et ont rehaussé dans la foulée leur projection de marge Ebit. Le profil de risque est lui revu à la baisse.rp/(AWP / 10.01.2018 18h15)