Bourse Zurich: le marché poursuit sa remontée, Givaudan et le luxe en vedettes

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note positive mardi en milieu de séance, le SMI se maintenant au-dessus des 8700 points. Les menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine tendent à s'estomper. Le président chinois Xi Jinping a affiché un ton conciliant, promettant une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise, avec un abaissement dès cette année des droits de douane sur les importations d'automobiles.Xi Jinping n'a pas mentionné directement le spectre d'un conflit commercial avec Washington, mais il a évoqué une série de mesures qui semblent répondre point par point aux attaques du président Donald Trump. "La Chine va entrer dans une nouvelle phase d'ouverture", a-t-il assuré.En Suisse, la saison des résultats succède à la saison des résultats: Givaudan a ouvert ce matin le bal des chiffres pour le 1er trimestre. Les valeurs du luxe Richemont et Swatch, retiennent aussi l'attention au lendemain de brillants chiffres du concurrent français LVMH.Sur le front économique, la production industrielle en Italie a baissé de 0,5% en février sur un mois, après avoir déjà diminué de 1,8% janvier. Sur un an, et corrigée des effets de calendrier, la production industrielle a progressé de 2,4%.En France, la production industrielle a rebondi de 1,2% en février sur un mois après avoir baissé de 1,8% le mois précédent.On attendait dans l'après-midi les prix à la production en mars aux Etats-Unis.Vers 11h50, le SMI gagnait 0,74% à 8751,57 points, avec un plus haut à 8753,49 et un plus bas à 8712,92. Le SLI prenait 0,52% à 1431,72 points et le SPI 0,65% à 10'245,27 points. Sur les trente valeurs vedettes, 21 montaient, huit reculaient et Swisscom était inchangée.Lanterne rouge, Givaudan (-3,4%) a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 5,4% à 1,308 milliard de francs. Le consensus AWP était à 1,337 milliard. Dans son commentaire, Bernstein note que la hausse des prix des matières premières a pesé sur le groupe et même si les hausses pourront être reportées sur la clientèle, cela ne se fera qu'avec retard et les marges seront nettement sous pression cette année. A long terme, Givaudan reste un investissement défensif convaincant, mais sa valorisation est élevée, a ajouté l'expert de Baader Helvea.A l'inverse, Richemont (+2,6%, meilleure performance du moment) et Swatch (+1,4%) étaient recherchées. La veille, LVMH a annoncé avoir entamé l'année sur une nouvelle progression de ses ventes, qui s'approchent des 11 milliards d'euros au premier trimestre grâce au succès toujours grandissant de ses 70 marques, Louis Vuitton en tête. A Paris, l'action LVMH gagnait 5,2%.Lonza (+1,9%) et ABB (+1,7%) complétaient le podium.Zurich (+0,3%) va lancer mercredi un programme de rachat d'actions ciblant plus de 1,7 million de titres, soit 1,15% du capital-actions du groupe. Ce dernier compte effectuer une réduction de capital à l'issue de cette opération.Dans le camp des poids lourds, Novartis gagnait 1,6%, Roche 0,6% et Nestlé 0,5%. La veille, Novartis avait annoncé l'acquisition de l'américain Avexis pour un montant de 8,7 mrd USD.Aux bancaires, Credit Suisse prenait 0,5%, UBS 0,3% et Julius Bär perdait 0,2%. Selon la NZZ, la Finma mènerait depuis quelque temps une enquête approfondie (enforcement) à l'encontre de Julius Bär. L'établissement est soupçonné de ne pas avoir suffisamment vérifié les données de clients en provenance du Venezuela et de l'environnement de la Fifa.Swiss Re (-0,1%) ne profitait pas d'un relèvement d'objectif de cours par Barclays, qui a confirmé "overweight". Les analystes ont constaté que lors de la ronde de renouvellement de début avril, la branche a obtenu des hausses de prix de jusqu'à 5%. Ils s'attendent encore à une légère augmentation d'ici l'été. Ils prévoient que Swiss Re va poursuivre son programme de rachat d'actions d'un milliard de francs jusqu'en 2020.Avec Givaudan, Dufry (-1,0%) et Kühne+Nagel (-0,4%) complétaient le trio des plus gros perdants.Sur le marché élargi, Valartis (+11,6%) a subi en 2017 une perte nette de 1,8 million de francs, toutefois conforme aux prévisions de la direction et bien inférieure à celle de l'exercice précédent (38,1 millions). D'importantes mesures d'économie ont marqué l'année écoulée de leur empreinte. Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour 2018.En cours de rachat par Bell (-0,4%), Hügli (pas traité) a bouclé l'année 2017 sur un bénéfice net de 20,2 millions de francs, en recul de 9,2% par rapport à l'exercice précédent. Ce repli est à mettre sur le compte essentiellement de charges supplémentaires de conseil juridique liées à la reprise de l'entreprise par le groupe Bell, précise un communiqué diffusé mardi.Barry Callebaut (+0,4%) publiera ses résultats au premier semestre de son exercice décalé 2017/18 (septembre à février) mercredi.Après avoir été passablement chahutées lundi dans le sillage de l'annonce des sanctions américaines contre des oligarques russes et leurs sociétés, Sulzer (+1,8%), Oerlikon (+1,4%) et Schmolz+Bickenbach (+1,4%) se reprenaient. Le milliardaire Viktor Vekselberg et sa société Renova détiennent d'importantes participations dans ces groupes. Lundi, Sulzer avait perdu 16%, Oerlikon 8,4% et Schmolz+Bickenbach 7,6%.rp/ol(AWP / 10.04.2018 12h45)