Bourse Zurich: le marché tente de se reprendre, interrogations sur l'Italie

Zurich (awp) - Après une ouverture juste négative du SMI lundi, la Bourse suisse est rapidement repassée au vert et évoluait sur une note positive en début de séance. Le marché tentait de se stabiliser après avoir fortement reculé la semaine passée. La saison des résultats annuels marquait le pas avec les performances financières de quelques entreprises du marché élargi. Cela s'animera à nouveau nettement dès mardi avec les chiffres de pas moins d'une dizaine de sociétés.Sur le front politique, les élections en Italie n'ont pas dégagé de vainqueur clair. En Allemagne, les socialistes ont accepté la grande coalition avec le parti d'Angela Merkel. Aux Etats-Unis, les velléités protectionnistes du président Donald Trump continuent d'agiter les esprits.Dans leur commentaire, les analystes de Mirabaud Securities sont revenus sur le résultat des élections en Italie et parlent de "continuité dans l'instabilité". Bruxelles va maintenant redouter une éventuelle alliance des partis hostiles à l'Europe, comprenant la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, ont-ils relevé.Pour un expert d'UBS, l'issue du vote semble montrer qu'aucun parti ou coalition n'aura suffisamment de voix pour constituer un gouvernement, ce qui ouvre la voie à une grande coalition ou à une répétition des élections. Les marchés accueilleraient bien une grande coalition, selon lui, car il pourrait en résulter une stabilité politique et une discipline fiscale. Un retour aux urnes ne ferait que prolonger la période d'incertitudes. Une alliance M5S et Lega constituerait le pire scénario.Sur le front économique, l'agenda est peu fourni ce lundi. La Chine vise une croissance de 6,5% cette année, après 6,9% en 2017. En février, l'activité des services a encore progressé, mais à un rythme ralenti à 54,2 points contre 54,7 en janvier et 53,9 en décembre.On attend encore, en matinée, la statistique du commerce de détail en janvier en zone euro. Aucune donnée n'est au programme aux Etats-Unis.Vers 9h20, le SMI gagnait 0,42% à 8664,62 points, le SLI 0,52% à 1420,26 points et le SPI 0,43% à 9982,95 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seule Adecco (-0,06%) et Kühne+Nagel (stable) n'étaient pas dans le vert.Le podium matinal se composait d'Aryzta (+1,5%), LafargeHolcim et Sika (chacun +1,4%). Le géant des matériaux de construction a achevé son programme de rachat d'actions, après avoir atteint le seuil visé de 581 mio CHF. Vontobel a abaissé l'objectif de cours tout en maintenant "buy".Aux bancaires, Credit Suisse (+1,1%) précédait Julius Bär (+0,7%) et UBS (+0,6%).Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,5%) faisait mieux que Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,1%).Sur le marché élargi, Emmi (+3,7%) a augmenté son bénéfice net de 15,1% à 161,6 mio CHF. Profitant de la cession en janvier de Siggi's, les actionnaires se verront proposer un dividende de 10,00 CHF par action, contre 5,90 CHF au titre de l'exercice 2016.Calida (+1,1%) a augmenté ses ventes de 2,6% à 380,6 mio CHF l'an dernier. Le bénéfice net a grimpé de 14,3% à 16,9 mio CHF. Le dividende reste inchangé à 0,80 CHF par action.Helvetia (+0,8%) a vu son bénéfice net progresser de 7,0% l'an dernier. Les actionnaires profiteront d'un dividende augmenté de 2 CHF à 23 CHF.Perrot Duval (pas traité) a fait état d'une légère perte sur les neuf premiers mois de l'exercice 2017/18 en raison des charges de restructuration de sa division Füll.Berenberg a relevé la recommandation pour Straumann (+2,7% à 621,50 CHF) à "hold" de "sell, avec objectif stable à 600 CHF. A long terme, la pression de la concurrence constituera toujours un défi, mais aucun changement important n'est à prévoir dans ce domaine à brève échéance, a notamment commenté l'analyste.Après qu'Implenia (+2,2%) a livré des chiffres supérieurs aux prévisions actualisées en milieu de l'an dernier, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". Les prévisions sont positives et le marché offre suffisamment de volume pour le groupe de construction.UBS et Vontobel ont réduit l'objectif de cours avec cependant une recommandation "buy" à chaque fois, suite aux chiffres de Flughafen Zürich (+0,6%).rp/al(AWP / 05.03.2018 10h15)