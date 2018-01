Bourse Zurich: le marché termine sur une note légèrement négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement négative lundi, proche du plus bas du jour. En l'absence de nouvelles d'entreprises, les investisseurs se sont reportés sur les rares indications conjoncturelles ou sur les estimations d'analystes pour orienter leurs stratégies de placements.A New York, Wall Street évoluait près de l'équilibre en début de séance, marquant une pause en attendant le début de la saison des résultats. Vendredi, la diffusion d'indicateurs américains en demi-teinte n'avait pas entamé l'envolée de Wall Street, le Dow Jones (+0,88%), le Nasdaq (+0,83%) et le S&P 500 (+0,70%) terminant, comme à chaque séance depuis le début de l'année, à des sommets."Alors que le S&P 500 a déjà terminé ses quatre premières séances de l'année sur un record, l'optimisme des investisseurs doit être confirmé par une révision à la hausse des prévisions de croissance aussi bien pour le PIB que pour les profits des entreprises", selon Sam Stovall de CFRA.Sur le front macroéconomique, les commandes industrielles allemandes se sont repliées de 0,4% en novembre. En Suisse, le renchérissement annuel moyen des prix s'est établi à 0,5% sur l'ensemble de 2017, après -0,4% l'année précédente.En zone euro, les ventes au détail ont progressé de 1,5% en novembre par rapport à octobre. En octobre par rapport à septembre, elles avaient reculé de 1,1% dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. Sur un an, l'indice s'est accru en novembre 2017 de 2,8%.On attendait encore, en soirée, les crédits à la consommation en novembre aux Etats-Unis.Le SMI a fini sur un léger recul de 0,16% à 9541,73 point, avec un plus haut à 9584,52 (nouveau plus haut historique) et un plus bas à 9538,37. Le SLI a cédé marginalement 0,05% à 1552,10 points et le SPI 0,10% à 10'944,57 points. Sur les trente valeurs vedettes, quatorze ont reculé, quinze avancé et Sonova est resté inchangé.Givaudan (-2,2%) a fini lanterne rouge, après avoir fait l'objet d'une dégradation de recommandation par Bernstein, qui prévient que les produits pétrochimiques ne permettront plus de compenser le renchérissement des matières premières. Roche (-1,1%) suit au 2e rang des plus gros perdants, Swiss Re (-1,0%) au troisième.Roche a conclu avec le colosse américain General Electric un partenariat de développement dans le domaine du diagnostic. Son concurrent Novartis a perdu 0,2%, sans indication particulière.Des échos de presse aux Etats-Unis ont fait état d'un intérêt de Hershey ainsi que de Ferrero pour les activités de Nestlé (-0,1%) dans la confiserie outre-Atlantique.La Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Geberit (-0,7%) et a confirmé "hold". L'analyste n'attend pas de surprise lors de la publication des résultats 2017, le 18 janvier prochain. Il table sur une croissance organique de 2,9%.Clariant (-0,5%) a souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Bernstein, qui a confirmé "underperform". Après l'échec de la fusion avec Huntsman, il faut s'attendre à une mise à jour de la stratégie au début de cette année. Il est inquiétant que la direction ne soit pas parvenue à s'entendre avec le plus gros actionnaire, White Tale, ont notamment relevé les analystes.Parmi les gagnants, Swatch (+1,3%) vient en tête, précédant Vifor et Julius Bär (chacun +1,0%). Credit Suisse et UBS ont pris chacun 0,8%. JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Richemont (+0,2%) et a confirmé "neutral". L'analyste table sur une croissance organique de 7% au 3e trimestre 2017/18.A la veille de la publication de son chiffre d'affaires 2017, Sika a pris 0,7%.Sur le marché élargi, Forbo (+1,4%) a vu son objectif de cours nettement relevé par UBS, qui confirme sa recommandation d'achat. Depuis le rapport semestriel de l'équipementier de la construction, le prix du pétrole a gonflé de 20%, ce qui pourrait amener l'entreprise à relever ses prix de manière sélective, estime l'analyste en charge de la couverture du titre.Kuros Biosciences (+13,8%, meilleure performance du jour) a renforcé son accord de licence exclusif avec l'américain Checkmate Pharmaceuticals. L'entente, qui concerne notamment l'anticancéreux CYT003, a été étendue à toutes les indications. L'extension devrait permettre à Kuros de recevoir un versement initial, suivi de paiements d'étapes et de commissions.Le laboratoire biotechnologique Molecular Partners (+0,8%) a levé le voile sur des résultats d'étude de phase II concernant son produit candidat MP0250 dans le traitement du myélome multiple, faisant état de "données initiales prometteuses" en termes d'innocuité et d'efficacité.rp/ol(AWP / 08.01.2018 18h15)