Bourse Zurich: léger rebond du SMI attendu à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une légère hausse, après le recul enregistré la veille sous le poids de Roche. Jeudi, les principaux indices américains ont fini sans tendance claire, alors que la place tokyoïte a clôturé vendredi dans le rouge vif sur fond d'inquiétudes face à la hausse des taux sur le marché obligataire US.Wall Street s'est retrouvée tiraillée entre d'un côté une très forte pression sur les taux d'intérêt américains et d'un autre des résultats d'entreprises probants, relèvent les experts de Mirabaud Securities.Le taux des bons du Trésor américains à 10 ans a progressé hier soir à son plus haut niveau depuis avril 2014. Parallèlement, le dollar est resté sous pression, perdant du terrain jusqu'à atteindre son plus bas en trois ans par rapport à un panier de devises, souligne CMC Markets.Au chapitre macroéconomique, on attend dans la matinée les prix à la production industrielle en décembre dans la zone euro, ainsi que l'inflation italienne et les immatriculations de voitures neuves en Allemagne en janvier. Dans l'après-midi suivront aux Etats-Unis les chiffres du chômage et de l'emploi et le moral des ménages (Uni Michigan) en janvier, ainsi que les commandes industrielles de décembre.A 08h30, le SMI progressait de 0,17% à 9306,68 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la Banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes de la place zurichoise pointait dans le vert, hormis les deux grandes banques de l'indice.Lonza (+1,7%) se distinguait. Le titre du chimiste rhénan, récemment boudé par les investisseurs, pourrait profiter d'un relèvement de cours par Jefferies, qui confirme sa recommandation d'achat. La banque américaine estime que la direction a restauré la confiance dans la stratégie et les perspectives futures.SGS (+0,1%) poursuit ses emplettes, avec l'acquisition - pour un montant non spécifié - du laboratoire d'analyse allemand TraitGenetics, spécialisé dans le développement et l'analyse de marqueurs moléculaires utilisés dans la recherche sur la sélection végétale.Les poids lourds Roche et Novartis (+0,2% chacun) ont tous deux vu leurs objectifs rabotés, respectivement par Bernstein et HSBC, qui ont cependant confirmé leurs recommandations d'achat pour les deux titres. Le bon de jouissance Roche avait lourdement chuté jeudi (-2,8%) après avoir présenté des résultats mitigés, qui avaient laissé les analystes perplexes.La volatile Aryzta (+0,2%) a vu son objectif de cours relevé par Goldman Sachs, qui continue toutefois de conseiller de se défaire de l'action du boulanger industriel.Les deux seules valeurs vedettes accusant un recul dans les échanges avant-Bourse étaient Credit Suisse (-0,3%) et UBS (-0,03%), alors que le troisième mousquetaire bancaire Julius Bär (+0,2%) suivait la tendance générale.Sur le marché élargi, le fabricant de semi-conducteurs AMS (+1,0%) s'acheminait vers une ouverture positive, continuant sur sa lancée de la veille. Selon des courtiers, le titre ferait l'objet d'achats de couverture après les bons résultats d'Apple, un de ses gros clients.buc/lk(AWP / 02.02.2018 08h58)