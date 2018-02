Bourse Zurich: léger repli en début de séance dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note un peu plus faible mercredi en début de séance. La veille, les indices avaient perdu du terrain à Wall Street, au lendemain d'un jour férié. De manière générale, on manque d'impulsion, notaient les courtiers.Sur le front économique, le calme continuait aussi de régner. En France, la croissance du secteur privé s'est légèrement repliée en février, atteignant son niveau le plus bas depuis quatre mois. L'indice PMI s'est établi à 57,8 points, contre 59,6 en janvier.On attendait dans l'après-midi aux Etats-Unis la statistique des reventes de logements en janvier et, en soirée, la publication du protocole de la dernière séance de la Réserve fédérale (Fed). Aucune surprise n'est attendue, mais la problématique des taux continuera de retenir l'attention.Après les solides gains de la semaine passée, le doute s'est insinué dans les esprits des investisseurs à Wall Street et on pourrait entrer désormais sur une période de prises de bénéfices, selon un courtier. Les Bourses européennes devraient suivre la tendance au vu de leur manque d'indépendance.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont noté que le S&P 500 est repassé mardi sous sa moyenne mobile des 50 jours, alors que le Dow Jones a testé des niveaux qui pourraient le faire baisser rapidement d'au moins 500 points. Ils ont aussi relevé que l'indice de volatilité VIX est repassé en dessus de 20 points.En Suisse, la saison des résultats marque encore une pause, à l'exception de la filiale du groupe LLB Bank Linth. Temenos a confirmé l'offre de rachat de la société britannique Fidessa.Vers 9h20, le SMI reculait de 0,32% à 8952,30 points,. Le SLI cédait 0,20% à 1475,91 points et le SPI 0,33% à 10'298,49 points. Sur les trente valeurs vedettes, 21 reculaient et neuf montaient.Les plus gros perdants étaient Novartis (-0,7%), ABB (-0,6%) et Credit Suisse (-0,5%).Les deux autres poids lourds Roche et Nestlé cédaient chacun 0,4%.Aux bancaires, Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Credit Suisse et a confirmé "buy". Avec le retour de la volatilité, l'environnement s'est amélioré pour les banques au 1er trimestre 2018 selon l'analyste qui estime que la banque aux deux voiles devrait profiter comparativement fortement de la reprise des activités de la clientèle. UBS (-0,03%) et Julius Bär (-0,2%) cédaient aussi du terrain.Dans le camp des gagnants, Dufry (+0,9%) précédait Partners Group (+0,4%) et Richemont, LafargeHolcim et Zurich (tous +0,2%).JPMorgan a relevé la recommandation de Zurich à "overweight", contre "neutral" et a aussi augmenté l'objectif de cours. L'analyste prévoit notamment que l'assureur dépassera ses propres prévisions de rendement du capital en 2019.LafargeHolcim a annoncé mardi soir un investissement de quelque 200 mio CHF en Inde pour une nouvelle cimenterie de sa filiale Ambuja Cement qui aura une capacité de 3,1 mio de tonnes de klinker et desservira dès 2020 la région de New Delhi.Au lendemain des bons chiffres des exportations horlogères en janvier, la Banque royale du Canada (RBC) a relevé l'objectif de cours de Swatch (+0,1%) et a confirmé "outperform". Depuis le début de l'année, le groupe biennois figure parmi les valeurs qui possèdent la meilleure dynamique au regard des estimations du consensus pour le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation.Sur le marché élargi, Temenos (-0,5%) a confirmé une offre de rachat du britannique Fidessa et prévoit une augmentation de capital pour financer l'opération. L'entreprise fusionnée affichera un chiffre d'affaires annuel de 1,23 mrd USD et l'opération aura déjà un effet positif sur le bénéfice en 2018.Basilea (-1,0%) a annoncé la nomination de David Veitch au poste de CEO en remplacement de Ronald Scott qui prendra sa retraite.Bank Linth (pas traité) a publié ses résultats annuels avec une solide hausse du bénéfice et prévoit une évolution stable cette année.rp/fr(AWP / 21.02.2018 10h15)