Bourse Zurich: léger repli pour l'avant-dernière séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement négative jeudi, avant-dernière séance de l'année et après avoir longtemps évolué juste dans la zone rouge. Les volumes sont restés anémiques à trois jours des fêtes de fin d'année. La quasi absence d'information d'entreprise ou macroéconomique n'a pas été de nature à contribuer à animer la séance.Parmi les rares données disponibles, la production industrielle au Japon a augmenté de 0,6% sur un mois en novembre, soutenue par le dynamisme des exportations.Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont restées stables alors que les analystes tablaient sur un léger recul. En données corrigées des variations saisonnières, le ministère du Travail a recensé 245'000 demandes pour la semaine close le 23 décembre, autant que la semaine précédente.L'activité économique dans la région de Chicago a fortement progressé en décembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2011. Le baromètre ISM s'est établi à 67,6 points contre 63,9 points en novembre, contredisant ainsi les analystes qui tablaient sur un ralentissement de la progression de l'activité à 61,9 points.A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en début de séance, en réaction à l'accès de faiblesse du dollar sur le marché des changes. "Les actions américaines (progressent) en réaction à un affaiblissement du dollar", ont remarqué les analystes de Wells Fargo. Par ailleurs, "les volumes demeurent très faibles à l'occasion de cette avant-dernière séance de l'année", ont noté les analystes de Schwab.Le SMI a fini en recul de 0,26% à 9405,80 points, assez loin de son plus haut de l'année inscrit le 19 décembre à 9468,84 points. Le SLI a cédé 0,28% à 1522,01 points et le SPI 0,23% à 10'779,42 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé, sept ont avancé et LafargeHolcim a fini à l'équilibre.Dans le camp des gagnants, Dufry (+1,3%) et Aryzta (+0,9%) se sont disputés la première place durant toute la séance. Au 3e rang, on trouve Kühne+Nagel, Julius Bär, Roche, Bâloise et Swiss Life (tous +0,1%).Novartis a perdu 0,3%. Luye Pharma a indiqué avoir obtenu gain de cause contre ce dernier devant la Cour d'appel de Munich dans le cadre d'un litige concernant des brevets. La multinationale rhénane soutenait que le laboratoire chinois avait enfreint le droit des licences sur son patch Rivastigmine contre la maladie d'Alzheimer. L'appel a été balayé. Nestlé a abandonné 0,2%.Aux bancaires, Credit Suisse a partagé la lanterne rouge avec Richemont et Sika (tous -0,8%). Le titre avait déjà nettement reculé (-1,5%) la veille, après que la banque avait indiqué juste avant Noël s'attendre à une dépréciation de 2,3 mrd CHF au quatrième trimestre, en raison de la réforme fiscale aux Etats-Unis. UBS a cédé 0,1%.Parmi les autres perdants, Clariant , ABB, Adecco et Swiss Re ont tous reculé de 0,7%.Sur le marché élargi, AMS (-0,7%) n'est pas parvenu à rebondir, après avoir fortement reculé la veille (-7,8%). Selon certains observateurs, les ventes de l'iPhoneX d'Apple, dont la société autrichienne est un fournisseur, seraient nettement inférieures aux attentes.Airesis (-3,4%) a fait la plus mauvaise performance du jour, devant la BC du Jura et Cassiopea (chacun -2,5%). Dans le camp des gagnants, on trouve notamment Idorsia (+4,4%), Schlatter (+4,3%) et Hiag (+4,1%).rp(AWP / 28.12.2017 18h15)