Bourse Zurich: légère progression, entravée par le recul des poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note légèrement positive jeudi, freinée par le repli des poids lourds de la cote. Après avoir profité à l'ouverture des solides performances de Wall Street, où le Dow Jones a battu de nouveaux records mercredi soir, le SMI avait vu ses gains initiaux fondre au point de passer brièvement dans le rouge peu avant midi. Il s'est repris par la suite. Geberit et Galenica ont publié de premiers chiffres 2017 et ont retenu l'attention.A Wall Street, les indices évoluaient en recul en début de séance, après plusieurs indicateurs économiques mitigés. "Le marché évalue les statistiques mitigées dans l'immobilier, l'emploi et l'industrie manufacturière régionale", ont commenté les analystes de Schwab.Sur le front économique, aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont fortement baissé. En données corrigées des variations saisonnières, le ministère du Travail a recensé 220'000 demandes pour la semaine close le 13 janvier, soit une baisse de 41'000. Les analystes s'attendaient à un recul de moindre ampleur à 251'000.Les mises en chantier de logements ont diminué plus que prévu en décembre à 1,192 million en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières en baisse de 8,2% sur le mois précédant. Les analystes prévoyaient un tassement moins important à 1,280 million.L'activité manufacturière de la région de Philadelphie s'est inscrite en baisse en janvier, à 22,2 points contre 27,9 points en décembre (chiffre révisé) alors que les analystes tablaient sur une baisse à 24,5 points.La Chine a vu sa croissance accélérer à 6,9% en 2017, un sursaut attendu après avoir enregistré l'année précédente sa pire performance depuis plus d'un quart de siècle (6,7%). C'est la première fois depuis 2010 que l'activité accélère pour la deuxième économie mondiale.Le SMI a terminé en hausse de 0,13% à 9452,35 points, avec un plus haut à 9494,54 et un plus bas à 9432,49. Le SLI a gagné 0,35% à 1555,00 points, alors que le SPI a grappillé 0,07% à 10'872,14 points. Sur les trente valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 ont reculé.Geberit (+6,5%) a fait largement la meilleure performance du jour. Le spécialiste des techniques sanitaires a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% à 2,91 mrd CHF, un montant supérieur aux prévisions du marché.UBS (+1,6%) a nettement rebondi près les pertes essuyées la veille. Credit Suisse a relevé sa recommandation à "outperform", après "neutral", ainsi que son objectif de cours, anticipant un potentiel afflux d'argent frais plus important que les attentes du marché. Julius Bär a en revanche abaissé sa recommandation pour UBS à "hold", après "buy", et celle de Credit Suisse (+1,4%) à "reduce", après "hold". Julius Bär a gagné 0,4%.Derrière Geberit et UBS, la troisième marche du podium est échue à Aryzta (+1,5%).Macquarie a abaissé la recommandation de Zurich Insurance (+0,5%) à "underperform", après "neutral", tout en relevant l'objectif de cours. L'analyste attend un relèvement de dividende à 17,50 au titre de l'exercice écoulé, après 17,00 CHF pour 2016. Il anticipe par ailleurs des difficultés persistantes pour l'assureur zurichois.Parmi les poids lourds, Nestlé (-0,5%) a freiné le marché. Le géant de Vevey va déplacer de Broc, dans le canton de Fribourg, à York au Royaume-Uni son centre de recherche sur le chocolat dès le 1er mai. L'usine de Broc n'est pas menacée.Aux pharma, Novartis (-0,4%) a aussi pesé sur l'indice, alors que Roche a cédé 0,1%. Liberum a réduit l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et a confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy). L'analyste juge que les prévisions de croissance de ses confrères sont trop prudentes.Sandoz, filiale de Novartis, a conclu avec le laboratoire indien Biocon un partenariat en vue du développement, de la production et de la commercialisation de médicaments biosimilaires dans les domaines immunologique et oncologique.Lonza et Vifor (chacun -1,7%) se disputent la lanterne rouge, derrière Adecco et Swatch (chacun -0,9%).Sur le marché élargi, Galenica (-0,3%) a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,21 mrd CHF, en hausse de près de 7% sur un an. Le groupe table toujours sur une rentabilité (Ebit) étoffée de 7% à 12% en comparaison annuelle. Vontobel a été positivement surpris de la progression de l'unité Services, mais relève que les chiffres des divisions Marques et Produits sont un peu décevants.Temenos (-2,9%) a nettement reculé: les analystes de Goldman Sachs recommandent désormais le titre à la vente. Si les fondamentaux sont bons, la valorisation du titre est exagérée, a commenté l'analyste.Meyer Burger (+2,2%) prévoit de réduire "légèrement" sa perte nette en 2017, après avoir subi un résultat négatif de 97,1 mio CHF l'année précédente. Vontobel a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". Si le chiffre d'affaires a dépassé les attentes, les entrées de commandes en revanche sont restées en deçà des expectatives.rp/buc(AWP / 18.01.2018 18h15)