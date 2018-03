Bourse Zurich: légèrement dans le rouge, le SMI coincé sous les 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement négative mardi en milieu de séance. Le SMI restait coincé sous la barre psychologique des 9000 points. La saison des résultats a connu un nouveau point d'orgues avec les chiffres du fabricant d'installations sanitaires Geberit et ceux d'une série d'entreprises du marché élargi.Au niveau économique, l'OCDE a revu ses prévisions de croissance à la hausse, tablant désormais sur une hausse de 3,9% cette année et l'an prochain. L'organisation a mis en garde contre le "danger" que représente le protectionnisme, après l'annonce par le président américain Donald Trump de taxes douanières sur les importations d'acier et d'aluminium.L'inflation a légèrement accéléré en février en Espagne, à 1,2% après 0,7% en janvier, selon les données définitives. On suivra cet après-midi l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis en février. Après les bonnes données sur le marché de l'emploi de vendredi, les investisseurs espèrent pouvoir en déduire des indications sur l'évolution future des prix. Les observateurs rappellent qu'il y a quelques semaines, la crainte d'une poussée de l'inflation avait déclenché les turbulences boursières.Vers 11h50, le SMI perdait 0,09% à 8962,65 points, avec un plus haut à 8993,88 points et un plus bas à 8951,43 points. Le SLI cédait 0,12% à 1468,93 points et le SPI 0,05% à 10'385,61 points. Sur les trente valeurs vedettes, 17 reculaient, trois étaient stables et dix avançaient.Le trio de tête se composait de Dufry (+1,5%), Geberit et Credit Suisse (chacun +0,6%). Le fabricant d'installations sanitaires a enregistré une solide hausse de sa rentabilité en 2017. Dans la foulée, le dividende sera relevé de 4% à 10,40 CHF par titre. La BC de Zurich a salué la croissance particulièrement solide au 4e trimestre. Vontobel table sur une accélération de la croissance cette année.Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,2%) se maintenait dans le vert, alors que Roche et Novartis cédaient chacun 0,2%.Richemont (+0,1%) a annoncé être en discussions avec l'italien Piquadro pour la vente de son unité Lancel (articles de cuir). Swatch perdait 0,5%.Aux bancaires, à part Credit Suisse, UBS (-0,3%) et Julius Bär (-0,5%) perdaient du terrain.Aryzta (-2,0%) tenait la lanterne rouge. Trois analyses ont abaissé l'objectif de cours au lendemain de résultats semestriels sans surprise après l'avertissement sévère sur bénéfice de janvier dernier. Les recommandations s'étalent entre "sell" et "hold" Lonza cédait 1,6% et Sonova 0,8%, complétant le trio des plus gros perdants.Adecco (-0,2%) a bouclé son programme de rachat d'actions de 300 mio EUR. Au total, 4,58 mio d'actions ou 2,68% du capital-actions ont été rachetées sur une seconde ligne de négoce au prix moyen unitaire de 78,83 CHF. Un nouveau programme de 150 mio EUR a d'ores et déjà été annoncé.Parmi les sociétés du marché élargi ayant publié leurs résultats, Rieter (-2,3%) a confirmé ses estimations de rentabilité opérationnelle publiées en janvier parallèlement à son chiffre d'affaires sur l'exercice 2017. Le conseil d'administration proposera nonobstant aux actionnaires une rémunération stable de 5,00 CHF par action. Dans son commentaire, Vontobel a averti que la palette de produits "défavorable" risque de continuer à peser sur la rentabilité.Huber+Suhner (-4,5%) a accusé l'an dernier un tassement marqué, bien qu'attendu, de sa rentabilité, en dépit d'une croissance sensible de ses recettes et surtout de ses entrées de commandes. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 1,10 CHF par action, contre 1,25 CHF au titre de 2016. Dans son commentaire, Vontobel a notamment déploré l'accès de faiblesse du segment Fibre optique. La BC de Zurich voit aussi des risques pour cette division avec la pression tarifaire sur le marché de la communication dans les pays émergents.Tamedia (+8,8%) a vu ses bénéfices s'étoffer au cours de l'exercice 2017, en dépit d'un chiffre d'affaires en léger recul, en raison notamment de la baisse des recettes dans la publicité imprimée. Les actionnaires se verront proposer une rémunération inchangée de 4,50 CHF par nominative au titre de l'exercice écoulé.Galenica (+2,2%) a largement tenu ses promesses de rentabilité sur un exercice 2017 qui a été marqué par l'autonomisation de son laboratoire Vifor. Le groupe bernois a dégagé un bénéfice net de 124,4 mio CHF, étoffé de plus d'un tiers sur un an. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération de 1,65 CHF par action. UBS a souligné l'accélération de la croissance au 2e semestre, alors que Vontobel a relevé que le bénéfice net a nettement profité d'un gain exceptionnel lié à la réforme fiscale vaudoise.BFW (pas traité), Gurit (-0,8%), Inficon (+2,1%) et Von Roll (-4,1%) ont aussi publié leurs résultats annuels.rp/jh(AWP / 13.03.2018 12h45)