Bourse Zurich: légèrement dans le rouge, plombée par Roche et les Etats-Unis

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement négative jeudi en début de séance, en raison surtout du recul de Roche, dont le bon de jouissance est traité hors dividende. Les indications préalables en provenance des USA étaient négatives. Mercredi, Wall Street a encore perdu du terrain après le recul surprise des chiffres d'affaires du commerce de détail américain en février, alors que les économistes attendaient une hausse.Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities ont relevé que le recul de Wall Street s'explique aussi par les tensions politiques, avec la rumeur selon laquelle Jeff Sessions, le procureur général, pourrait être le prochain sur la liste des départs. Le parfum de guerre froide entre Londres et Moscou pèse aussi sur l'ambiance, tout comme l'escalade verbale du président Trump à propos des importations chinoises.Ce jeudi, Tokyo a fini en petite hausse, sur fond de prudence des investisseurs face au scandale politique qui fragilise le Premier ministre nippon Shinzo Abe et à la politique protectionniste de Donald Trump.En Suisse, la saison des résultats se poursuit avec les chiffres de Vifor et Dufry pour les "blue chips" et ceux de quelques entreprises du marché élargi.Sur le front économique, les ventes de voitures dans l'Union européenne ont augmenté de 4,3% en février. La Banque de France a relevé sa prévision de croissance du PIB à 1,9% pour 2018.On attend cet après-midi aux Etats-Unis l'activité industrielle dans la région de New York et l'activité industrielle dans la région de Philadelphie en mars, ainsi que les prix à l'importation en février et les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.Vers 9h20, le SMI reculait de 0,17% à 8854,08 points. Le SLI gagnait 0,14% à 1452,44 points et le SPI perdait 0,39% à 10'325,27 points. Sur les trente valeurs vedettes, 27 montaient et trois reculaient.Lanterne rouge incontestée, Dufry (-8,2%) a dégagé des résultats en forte hausse l'année dernière, aussi bien au niveau de la rentabilité que des recettes. Le groupe bâlois espère poursuivre sur sa lancée en 2018, où il entend profiter d'un environnement de marché favorable. Il évalue aussi le versement d'un dividende.Dans son commentaire, Baader Helvea a applaudi la solide croissance organique et la stabilité de la marge Ebitda (12,0%), ainsi que des perspectives "confiantes" pour 2018, mais s'est agacé du manque de précision à propos du dividende. UBS a pour sa part mis le doigt sur le peu d'évolution de la marge et la hausse des dépenses.Roche (-2,9%) pesait sur l'indice. Le bon de jouissance est traité hors dividende de 8,30 CHF. Aryzta (-0,3%) était le troisième perdant.Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé gagnaient respectivement 0,3% et 0,2%.En tête des gagnants, Vifor (+1,8%) a vu son bénéfice net attribuable aux actionnaires multiplié par près de cinq à 1,15 mrd CHF en 2017. Pour 2018, l'entreprise issue de la scission de Galenica en deux entités distinctes prévoit une nette amélioration de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation (Ebitda).La banque cantonale de Zurich (ZKB) a relevé que le chiffre d'affaires est légèrement supérieur aux attentes de l'établissement tandis que les bénéfices opérationnels sont conformes. Si les ventes de Ferinject ont étonné en bien, celles de Veltassa ont déçu.Le bon Schindler (+1,1%) et Sonova (+1,0) complétait le podium.Swiss Re (+0,5%) a publié ses chiffres annuels baptisés Economic Value Management (EVM). En raison des catastrophes naturelles, le réassureur a essuyé une perte de 9 mio USD. L'année dernière, le bénéfice EVM s'était inscrit à 1,4 mrd USD.Givaudan (+0,6%) a été rétrogradé à "hold" après "buy" par Liberum, avec un objectif de cours à 2184 CHF. Les analystes pensent notamment que 2018 sera un exercice difficile pour la branche. Des réductions de capacités en Chine pourraient augmenter les coûts des matières premières pour les arômes.LafargeHolcim gagnait 0,7% après que Jefferies a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". Si 2017 a été un exercice turbulent, 2018 devrait être meilleur avec notamment des situations avantageuses dans certains marchés émergents.Sur le marché élargi, Comet (+0,1) et Elma (pas traité) ont publié leurs chiffres ce matin, alors qu'U-blox (+4,5%) avait déjà dévoilé ses données mercredi soir.rp/lk(AWP / 15.03.2018 09h45)