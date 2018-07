Bourse Zurich: légèrement dans le vert en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement positive lundi en fin de matinée, après avoir entamé la séance en repli. La semaine, amputée du jour férié du 1er août, verra la saison des résultats semestriels se poursuivre avec, au niveau des "blue chips", Credit Suisse et Logitech mardi et Swiss Re vendredi.Les analystes sont rassurés pour l'instant sur le dossier commercial après la rencontre entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker la semaine dernière, a commenté un expert, même s'ils réalisent très bien que le président américain est imprévisible et que l'ambiance peut basculer à tout moment.Sur le front macroéconomique, on attend dans l'après-midi les promesses de vente de logements en juin aux Etats-Unis.Les investisseurs suivront surtout, mercredi, l'issue de la traditionnelle séance de deux jours du comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui devrait maintenir les taux d'intérêt en l'état, mais confirmer son intention de les relever plus tard dans l'année malgré le mécontentement de Donald Trump. La Banque du Japon et la Banque d'Angleterre feront aussi le point sur la politique monétaire cette semaine.En Suisse, l'économie devrait continuer à afficher ces prochains mois une croissance légèrement supérieure à la moyenne, selon le relevé du baromètre KOF. L'indicateur a très légèrement reculé en juillet de 0,2 point sur un mois à 101,1 points.Vers 10h45, le SMI gagnait 0,1% à 9182,70 points, avec un plus bas à 9143,79 points et un plus haut à 9186,17 points. Le SLI prenait 0,11% à 1505,06 points et le SPI 0,07% à 10'926,79 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 montaient, 11 reculaient et trois étaient stables.Bâloise (+1,9%) Swiss Life (+0,9%), ainsi que Swiss Re et Swisscom (chacun +0,8%) faisaient les meilleures performances du moment. Kepler Cheuvreux a relevé la recommandation de Bâloise à "buy" de "hold" et augmenté l'objectif de cours. Les analystes attendent de bonnes surprises lors d'une journée des investisseurs dans le secteur de l'assurance.UBS a relevé la recommandation de Swisscom à "buy" de "neutral" et relevé l'objectif de cours. Le sentiment à l'égard du titre par rapport à la branche des télécoms reste très faible mais ces doutes sont exagérés, selon l'analyste. Sur le marché élargi, ce dernier a par ailleurs réduit la recommandation de Sunrise (-1,3%) à "neutral" de "buy" et abaissé l'objectif de cours. Il estime que les craintes en rapport avec l'offensive de Salt dans la bande large sont exagérées.Aux bancaires, Credit Suisse gagnait 0,3% à la veille de ses chiffres trimestriels. UBS cédait 0,1% et Julius Bär 0,3%.JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Lonza (+0,1%) et confirmé "overweight". L'analyste attend de nouvelles perspectives jusqu'en 2022 lors de la journée des investisseurs de septembre prochain.Les poids lourds Novartis (+0,2%) et Roche (+0,4%) soutenaient l'indice. Nestlé cédait 0,2%.Parmi les perdants, Logitech (-0,3%) publie ses chiffres trimestriels mardi.LafargeHolcim (-0,4%) reculait après un abaissement d'objectif de cours par CFRA qui a confirmé "hold" après des résultats semestriels inférieurs aux attentes de l'analyste.Sika cédait 0,7% après que HSBC a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste s'attend notamment à une stabilisation de la marge brute.ABB perdait 0,1% après un relèvement d'objectif de cours avec recommandation maintenue à "hold" par Jefferies. L'analyste juge les résultats du 2e trimestre encourageants, mais il continue de penser que le chemin du rétablissement sera long.Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+0,4%) et a confirmé "hold". L'analyste estime que le groupe est parmi les gagnants de la branche sur le long terme.Sur le marché élargi, Oerlikon (+3,6%) a signé un accord pour la vente de sa division de systèmes d'entraînement (Drive Systems) à l'équipementier automobile américain Dana Incorporated. Le conglomérat schwytzois évoque une valeur d'entreprise sous-jacente de 600 millions de francs qui "correspond aussi au produit brut en liquide attendu".MCH (-13,5%) chutait, après que Swatch Group (-0,3%) a annoncé sa décision de ne plus participer à Baselworld à partir de l'an prochain.rp/al(AWP / 30.07.2018 11h30)