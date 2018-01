Bourse Zurich: les gains s'effritent, plombés par Nestlé

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert mercredi en milieu de la première séance de l'année, mais les gains tendaient à s'effriter quelque peu. Le marché était soutenu par la progression de la veille à New York, ponctuée par de nouveaux records. Parmi les valeurs vedettes, Adecco et Lonza se détachaient du lot alors que Nestlé pesait sur l'indice.Mardi, les principaux indices américains ont fini en belle hausse pour la première séance de l'année et battu de nouveaux records, a relevé Mirabaud Securities dans sa note matinale. Le courtier genevois parle de "confiance indéfectible des marchés", soutenue notamment par les dernières données conjoncturelles américaines, l'indice PMI du secteur manufacturier ayant dépassé les attentes.La Réserve fédérale américaine (Fed) publiera en soirée (heure suisse) les minutes de sa dernière réunion. Les investisseurs suivront également les dépenses de la construction en novembre et l'indice ISM de l'activité industrielle de décembre attendues dans l'après-midi.En Suisse, l'indice PMI a légèrement grimpé au mois de décembre pour se fixer à 65,2 points, son plus haut niveau depuis juillet 2010.Vers 11h50, le SMI gagnait 0,23% à 9403,75 points, le SLI 0,55% à 1526,21 points et le SPI 0,31% à 10'785,05 points. Sur les trente valeurs vedettes, 23 montaient et sept reculaient.Vifor (+2,6%), Lonza et Clariant (chacun +2,4%) occupaient le podium. Le géant du travail intérimaire Adecco (+2,3%) profitait d'un relèvement de recommandation à "outperform" de Credit Suisse. Pour la grande banque, l'entreprise a réalisé d'importants progrès au niveau de sa stratégie numérique, ce qui devrait permettre de faire face aux difficultés dans son secteur. LafargeHolcim prenait aussi 2,3%.Aux pharma, Novartis (-0,1%) était passé au rouge. Le groupe a obtenu de l'Agence américaine du médicament (FDA) le statut de percée thérapeutique pour Kisqali - le deuxième pour ce médicament - utilisé en combinaison avec une thérapie endocrinienne orale pour des patientes souffrant d'un cancer du sein avancé HR+/HER2-.Roche (+0,7%) progressait après que JPMorgan a placé le bon de jouissance dans sa liste "Analyst Focus" suite au relèvement d'objectif de cours de vendredi. Les analystes ne s'attendent pas vraiment à une amélioration de la situation dans le secteur pharmaceutique européen mais la pipeline de produits de la société bâloise est bien remplie.Le troisième poids lourd, Nestlé (-0,9%) tirait l'indice vers le bas et tenait la lanterne rouge.Les assureurs Zurich (-0,6%) et Swiss Life (-0,1%) faisaient aussi partie des perdants, tout comme les valeurs du luxe Swatch et Richemont (chacune -0,1%).Jefferies a relevé l'objectif de cours de Zurich et a confirmé "hold". L'analyste estime notamment que l'assureur fait face à une crise identitaire. La transformation de la stratégie existante est un processus graduel et prendra du temps, estime l'analyste.Aux bancaires, UBS et Credit Suisse avançaient chacune de 0,9%. Julius Bär (+1,1%) faisait encore mieux.SGS (+0,3%) a vu son objectif de cours fortement augmenté par Credit Suisse, qui a confirmé "outperform". Le spécialiste de l'inspection et de la certification a réduit sa base de coûts et présente de meilleures perspectives de croissance, selon les analystes de la grande banque.Sur le marché élargi, Addex (+14,9%) s'envolait après l'annonce d'un partenariat avec l'américain Indivior pour accélérer le développement et la commercialisation de son produit ADX71441 utilisé comme traitement des addictions. Addex recevra un paiement initial de 5 mio USD et selon les étapes franchies jusqu'à 330 mio USD supplémentaires.DKSH (+3,3%) bénéficiait d'un relèvement de la recommandation de Credit Suisse à "outperform", sur la base de prévisions de bénéfice relevées. Les analystes de la banque sont moins pessimistes quant à l'évolution opérationnelle du groupe, notamment grâce à des efforts en termes d'économie et d'efficience.Molecular Partners (+1,1%) a annoncé que son partenaire de collaboration Allergan va exercer deux options pour le développement et la commercialisation de produits candidats.L'action AMS (+5,8%) continuait sur sa lancée positive. L'an dernier, le titre a plus que triplé de valeur, présentant la hausse la plus forte de tous les titres cotés à SIX. Cette nouvelle progression s'expliquerait notamment par une recommandation d'achat d'un courtier étranger.Schaffner (+0,6%) a annoncé en matinée un incendie dans une usine en Thaïlande qui a fait deux blessés légers. Des mesures ont été prises pour que la production se poursuive. La direction fera le point ultérieurement sur les conséquences de ce sinistre pour la marche des affaires.Goldbach (-0,3%) était dans le rouge après un abaissement de recommandation par la Banque cantonale de Zurich, qui passe à "pondérer au marché" de "surpondérer". Dans un contexte de rachat du courtier en publicité zurichois par Tamedia, le potentiel de surperformance de l'action est très mince.rp/ol(AWP / 03.01.2018 12h45)