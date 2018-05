Bourse Zurich: les horlogères et Roche atténuent l'accès de morosité

Zurich (awp) - La Bourse suisse subissait mardi un accès de morosité pratiquement généralisé, en l'absence d'indications préalables en provenance d'outre-Atlantique. Les horlogères ne parvenaient pas à profiter du retour des exportations en avril à leur niveau d'août 2015. Roche par contre offrait quelque résistance, à la lumière de résultats obtenus en phase III sur une combinaison de son anticancéreux Tecentriq.L'horizon politique demeure troublé sur le sud du Vieux continent. Le président italien Sergio Mattarella a ouvert la voie lundi à la constitution d'un gouvernement technique transitoire, après avoir mis son veto à un projet commun du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue, vainqueurs des dernières élections législative.La Péninsule ibérique de son côté demeure soumise aux turbulences après la motion de censure déposée par l'opposition socialiste suite à une condamnation du parti populaire au pouvoir pour corruption.A 09h17, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 0,63% à 8720,29 points, s'approchant dangereusement de la barre psychologique des 8700 points. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,70% à 1445,19 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,55% à 10'446,98 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seul Roche parvenait à accrocher l'équilibre.Le poids lourds pharmaceutique Roche (inchangé) a revendiqué un succès en phase III avec le Tecentriq, dans le cadre d'une volée de recherches destinées à asseoir l'avantage de cet anticancéreux sur la concurrence. Le laboratoire n'a toutefois pas encore chiffré les bénéfices observés en termes de survie des patients ou d'enlisement de la progression de la maladie. Sa filiale nippone Chugai a de son côté déposé une demande d'extension d'homologation de l'Actemra au Pays du soleil levant.Le concurrent Novartis (-0,9%) était à la peine après une dégradation de l'appréciation de HSBC sur son action. L'établissement britannique dénonce notamment la pression tarifaire exercée aux Etats-Unis sur les médicaments génériques, spécialité de la filiale Sandoz. Le mastodonte rhénan souffre par également d'un déficit d'image.Le troisième et principal poids lourds Nestlé (-0,3%) n'offrait guère de répit à l'indice phare de la place zurichoise.Les valeurs du luxe Swatch et Richemont cédaient respectivement 0,2% et 1,1%. La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) a pourtant recensé des exportation en hausse de 13,8% sur un mois en avril, pour un total de 1,76 milliard de francs.Credit Suisse, Vifor (-1,4%) et Bâloise (-1,3%) constituait le trio de queue du SMI/SLI, sans indications particulières.Sur le marché élargi, le fabricant de compresseurs à piston Burckhardt Compression s'adjugeait 1,5, dans la foulée des résultats sur son exercice décalé 2017/18. Le groupe zurichois a plus que comblé les attentes des analystes à tous les niveaux.Ascom (+0,3%) profitait modestement d'un petit contrat décroché aux Etats-Unis. Zehnder (inchangé) prévoit de délocaliser une partie de sa production de radiateurs de l'Argovie vers le nord de la France.jh/al(AWP / 29.05.2018 09h32)