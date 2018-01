Bourse Zurich: les indices à la peine, Roche continue de peser

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de rebondir mercredi, après avoir trébuché la veille pour terminer sous les 9500 points. Les poids lourds seront en ligne de mire, avec la vente des activités confiseries de Nestlé aux Etats-Unis à Ferrero ainsi que l'obtention d'un statut d'examen prioritaire par Novartis pour le Kymriah contre divers types de lymphome tant auprès de la FDA que de l'EMA.Les influences d'outre-Atlantique sont plutôt négatives avec une clôture en baisse pour les principaux indices à New York. Une prise de bénéfice "nécessaire", le frein de General Electric, la baisse du pétrole et l'effondrement des cryptomonnaies expliquent cet accès de faiblesse sur les marchés américains, détaille Mirabaud Securities dans son commentaire matinal.Quelques données macroéconomiques devraient alimenter la séance. L'inflation en zone euro et la production industrielle aux Etats-Unis, pour le mois de décembre dans les deux cas, sont notamment attendues. La Réserve fédérale (Fed) doit également publier son livre beige.A 09h41, le SMI perdait 0,24% à 9441,55 points, le SLI était en repli de 0,14% à 1549,37 points et le SPI lâchait 0,19% à 10'857,52 points. Sur les 30 valeurs vedettes, dix reculaient, cinq étaient stables et 15 progressaient.Novartis (-0,4%) perdait du terrain. Le groupe pharmaceutique a obtenu auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un statut de revue prioritaire pour le Kymriah. Le régulateur étasunien procédera à un examen accéléré de la première thérapie génique jamais homologuée outre-Atlantique dans l'indication contre le lymphome diffus à larges cellules B (DLBCL) récurrent ou réfractaire chez les adultes ne pouvant subir de transplantation de cellules souches autologues (ASCT).Son homologue sur le Vieux Continent traitera pour sa part en priorité la demande d'homologation de cette même substance dans l'indication contre la leucémie lymphoblastique aiguë (ALL) récurrente ou réfractaire chez les enfants et jeunes adultes, en sus de l'indication en cours d'examen aux Etats-Unis.Roche (-0,9%), déjà lanterne rouge avec un repli de 3,4% la veille, continuait de peser sur l'indice. Dans une interview, le directeur général Severin Schwan a prévenu que la rentabilité dans l'immédiat allait être "très différente" de celle affichée jusqu'ici en raison d'investissements élevés pour développer de nouveaux produits.Le troisième poids lourd, Nestlé (+0,1%), a annoncé mardi soir la vente à l'italien Ferrero de son activité de confiserie aux Etats-Unis, pour un prix de 2,8 mrd CHF en numéraire. La transaction devrait être conclue vers la fin du premier trimestre 2018.Les bancaires étaient à la peine, avec Credit Suisse (-0,9%), UBS (-0,5%) et Julius Bär (-0,6%) s'inscrivant en net repli.ABB (-0,5%) reculait malgré des relèvements d'objectifs de cours ou de recommandation par Berenberg et Deutsche Bank.Clariant (+1,1%) se hissait en première place du podium. La veille Baader Helvea a relevé la recommandation à "buy" ainsi que l'objectif de cours. L'analyste considère que les chances que Clariant soit racheté ou dépecé ces 24 prochains mois sont de 50%, dans la mesure où la direction ne parvient pas à convaincre les investisseurs de la valeur à long terme d'un cavalier seul.Sika (+0,9%) se distinguait comme le deuxième grand gagnant. Le chimiste du bâtiment a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de la part de Baader Helvea mardi soir. L'amélioration des marges et la croissance organique pourraient se révéler plus rapides que prévu par le marché, estime l'analyste. Il a également pris une participation majoritaire dans l'italien Index Construction.Swatch (+0,2%) avançait légèrement tandis que Richemont était stable.Sur le marché élargi, Orascom (+1,3%) a amélioré sa performance opérationnelle en 2017 avec une hausse de près de 9% des ventes immobilières. Implenia (-1,0%) a remporté des contrats de plusieurs dizaines de millions en Allemagne.ol/jh(AWP / 17.01.2018 10h15)