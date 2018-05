Bourse Zurich: les indices cherchent une direction dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse cherchait encore sa direction mercredi dans les premiers échanges. Les données internationales étaient plutôt négatives, avec des clôtures dans le rouge tant aux Etats-Unis qu'au Japon. En Suisse, les investisseurs avaient assez peu de nouvelles à se mettre sous la dent, à l'exception de Novartis, qui a fourni des précisions sur ses perspectives.Vers 9h07, le SMI prenait 0,05% à 8998,88 points, titillant toujours la barre symbolique des 9000 points. A l'inverse, le SLI cédait 0,07% à 1487,52 points et le SPI 0,05% à 10'712,87 points. Sur les trente valeurs vedettes, 8 montaient, 19 reculaient et trois étaient stables.Novartis (stable) a annoncé des remaniements au sein de sa direction, notamment le départ du responsable juridique Felix Ehrat, qui quitte le groupe pharmaceutique en raison de l'affaire liée au cabinet Essential Consultants, détenu par Michael Cohen, l'avocat du président des Etats-Unis Donald Trump. Le géant pharmaceutique a également confirmé et précisé sa stratégie et ses objectifs.Roche (+0,5%) a annoncé que sa filiale nippone Chugai a obtenu des autorités sanitaires taïwanaises l'homologation pour son médicament Alecensa dans le traitement d'un type de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC). Le troisième poids lourd, Nestlé (-0,1%) s'inscrivait en repli.Credit Suisse (-0,2%) a annoncé une collaboration avec la société financière israélienne aMoon. Les clients du groupe zurichois, hors Canada et Etats-Unis, bénéficieront d'un "accès exclusif" à un fonds d'investissements. UBS était stable et Julius Bär (-0,1%) reculait légèrement.Swiss Life (-0,1%) a nommé José Antonio Blanco responsable des investissements dans les activités de placement pour le compte de clients tiers.Richemont (stable) a lancé une nouvelle marque de montres Baume, plutôt dans le segment de prix inférieur.Sonova (-3,1%), Dufry (-1%) et Adecco (-0,5%) composaient le trio des plus grands perdants.ol/lk(AWP / 16.05.2018 09h30)