Bourse Zurich: les indices dans le rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse cédait ses gains vendredi à l'approche de la mi-journée, repassant sous la barre symbolique des 9000 points. Les investisseurs faisaient preuve de retenue alors que se tient le G20. Cette rencontre des vingt plus grandes puissances mondiales à Buenos Aires tient les marchés en haleine. Des discussions sont attendues entre les présidents chinois et américain sur les relations commerciales."Les espoirs d'un accord (entre la Chine et les Etats-Unis) ont été tempérés par la nouvelle que Peter Navarro, un fervent critique de la Chine et auteur de 'Death by China', ("La mort provoquée par la Chine", 2011) s'est ajouté à la dernière minute à la liste des participants. Cela a soulevé des inquiétudes, un compromis susceptible de retarder une escalade du statu quo actuel devenant moins probable", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.Quelques nouvelles macroéconomiques ont attiré l'attention des investisseurs. En Chine, l'activité manufacturière a enregistré un nouveau recul en novembre, atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2016, selon l'indice des directeurs d'achats (PMI).En France, l'inflation a reculé à 1,9% en novembre, contre 2,2% en octobre, tandis qu'en Italie le chômage a de nouveau progressé à 10,6% en octobre. Du côté de la Suisse, les perspectives conjoncturelles se sont assombries, d'après le dernier baromètre KOF.On attendait encore en fin de matinée le chômage en octobre et l'inflation en novembre pour la zone euro.A 10h53, le SMI lâchait 0,33% à 8985,98 points, le SLI reculait de 0,59% à 1388,07 points et le SPI abandonnait 0,46% à 10'493,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, quatre s'inscrivaient dans le vert, 25 dans le rouge et une (Novartis) était stable.Roche (+0,2%) et Novartis (stable) résistaient à la tendance morose ainsi que le troisième poids lourd Nestlé (-0,1%), dans une moindre mesure toutefois.Swiss Life (-0,7%) cédait une partie de ses gains de la veille, alors que Vontobel a relevé l'objectif de cours du titre. La veille, il a pris 2,4% après que l'assureur a relevé ses objectifs à moyen terme et annoncé plusieurs mesures favorables à ses actionnaires.Les autres assureurs Swiss Re et Zurich Insurance (chacun -0,7%) reculaient également.Les bancaires, Credit Suisse (-1,7%), UBS (-1,5%) et Julius Bär (-1,3%) perdaient plus de terrain que la moyenne.La volatile AMS (-5,8%) tenait la lanterne rouge, aux côtés de Clariant et Dufry (chacun -2,2%).Sur le marché élargi, DKSH (-2,1%) a remporté un contrat de distribution pour les biscuits Bahlsen en Malaisie. Son objectif de cours a été abaissé par Julius Bär.Newron (+0,6%) a annoncé que son partenaire Zambon pourra faire distribuer son médicament Xadago (safinamide) contre la maladie de Parkinson en Australie, où le produit a obtenu une homologation.ol/al(AWP / 30.11.2018 11h30)