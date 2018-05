Bourse Zurich: les indices dans le rouge à mi-séance, les bancaires à la peine

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours dans le rouge mercredi à la mi-séance, après avoir largement reculé la veille. Les incertitudes concernant la situation politique en Italie continuent de peser sur l'ambiance, suscitant des craintes d'une nouvelle crise de la dette en Europe du Sud. Les répercussions ont dépassé le cadre européen, les principales places boursières internationales ayant été affectées par les secousses enregistrées sur le Vieux continent. En Suisse, les grandes banques étaient particulièrement pénalisées.En outre, le spectre de la guerre commerciale s'inscrit toujours en toile de fonds à l'approche de la possible application par les Etats-Unis de taxes punitives sur l'acier et l'aluminium. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a appelé à éviter "une escalade" des tensions.Au niveau macroéconomique, la France a essuyé un repli de 1,5% de la consommation des ménages en avril, surtout en raison de dépenses moindres dans l'énergie grâce à la douceur du mois d'avril. En Allemagne, le taux de chômage a atteint un nouveau plus bas historique en mai, à 5,2%. On attend encore la confiance économique en zone euro pour le même mois.Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé en mai ainsi que du PIB au 1er trimestre (2e estimation). Le livre beige de la Fed sera également publié dans la soirée.En Suisse, le baromètre conjoncturel du KOF a reculé en mai pour s'inscrire à 100,0 points, en dessous des attentes.A 10h52, le SMI lâchait 0,35% à 8606,94 points. Le SLI perdait 0,38% à 1425,47 points et le SPI 0,30% à 10'322,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise, 23 étaient en baisse et sept en hausse.Les bancaires UBS (-0,8%), Credit Suisse (-1,2%) et Julius Bär (-1,5%) pesaient fortement sur l'indice. Les deux derniers s'inscrivaient même comme les plus grands perdants provisoires. Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud ont rappelé que le secteur bancaire européen a perdu 11% au cours des quatre dernières séances, revenant à des plus bas d'il y a 18 mois. Mardi, les banques américaines ont de leur côté perdu 4%.Adecco (-1,0%) s'inscrivait comme le troisième grand perdant, après un abaissement d'objectif de cours de Deutsche Bank.Le poids lourds pharmaceutique Novartis (+0,1%) a obtenu de l'Agence sanitaire américaine (FDA) une procédure d'examen accélérée (priority review) à sa demande d'extension d'indication pour une combinaison du Promacta (eltrombopag), en traitement de premier recours contre l'anémie aplasique sévère.Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,3%) et Roche (-0,3%) s'inscrivaient par contre en repli.Aryzta (+1,7%) prenait la tête du classement provisoire, dans la matinée Cobas Asset Management a doublé sa participation, à 10,02%, contre 5,14% précédemment. Le titre du boulanger industriel était suivi par Logitech (+0,8%) et Dufry (+0,7%). Le spécialiste des boutiques hors-taxes a renforcé sa position sur le segment des croisières grâce à de nouveaux contrats.Swatch (+0,7%) était également en bonne forme, meilleure que son concurrent Richemont (+0,3%).Spice Private Equity (inchangé) a l'ambition de verser des dividendes dès 2019.Le réseau social privé Asmallworld (+0,8% à 12,65 francs) se reprenait après un plus bas journalier à 11,9 francs. La veille, la société a annoncé un placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels à hauteur de 813'715 nouveaux titres pour un prix de 11,50 par action.Le fabricant zurichois de machines Klingelnberg a annoncé son intention d'entrer en Bourse dans les prochains mois.ol/jh/fr(AWP / 30.05.2018 11h30)