Bourse Zurich: les indices devraient continuer leur reprise

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi sur de légers gains, poursuivant sa reprise après la progression des indices américains lundi. La semaine dernière, l'indice vedette SMI a perdu 3,1%, freiné par des secousses de l'autre côté de l'Atlantique. Au Japon, le Nikkei a clôturé en baisse, après avoir passé une grande partie de la séance dans le vert."Les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage du rebond probant de Wall Street lundi soir. Le chemin est cependant encore long pour que les indices retrouvent leur niveau d'il y a 10 jours", a estimé Mirabaud Securities dans son commentaire matinal.A Wall Street, le rebond de lundi est à mettre au crédit de plusieurs facteurs, parmi lesquels la baisse de la volatilité, la progression du prix du baril de pétrole et une poursuite du short squeeze (liquidation forcée des positions courtes) entamée la semaine passée, ont expliqué les analystes de l'établissement.Quelques données macroéconomiques occuperont les investisseurs, notamment l'inflation en Grande-Bretagne en janvier et la commercialisation des logements neufs au 4e trimestre en France. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) publiera son rapport mensuel et ses projections à fin 2018.A 08h20, le préSMI calculé par Julius Bär prenait 0,12% à 8832,51 points. La totalité des valeurs vedettes s'inscrivait dans le vert.Novartis (+0,1%), via sa filiale Sandoz, a obtenu de l'agence sanitaire américaine l'homologation pour un nouveau dosage de son Glatopa, médicament générique du Copaxone (acétate de glatiramère) produit par l'américain Teva et dédié à la sclérose en plaques. Les deux autres poids lourds, Roche et Nestlé (+0,1%), s'inscrivaient dans la moyenne.Richemont (+0,4%) a déposé auprès de l'autorité de surveillance de la Bourse italienne (Consob) son offre de rachat de Yoox Net-A-Porter. Détenant actuellement 49%, le groupe de luxe genevois souhaite s'emparer de la totalité du site de vente en ligne. Swatch (+0,4%) affichait également de bonnes prédispositions.Les bancaires UBS, Credit Suisse et Julius Bär (+0,1% chacun) suivaient la tendance générale.Adecco (+0,6%) était en bonne forme, sans nouvelle particulière.Sur le marché élargi, Vontobel (+1,6%) a présenté des résultats légèrement supérieurs aux attentes. Pour l'exercice en cours, la direction table sur une nouvelle amélioration de la rentabilité. La réforme fiscale américaine devrait permettre de réduire le taux d'imposition de 2 à 3 points de pourcentage.Bell (pas de cours avant-Bourse) a également présenté des chiffres solides, grâce à ses activités à l'international.Wisekey (pas de cours) a placé sa solution de sécurisation de la connectivité des objets auprès du groupe français Oled. Ce dernier utilisera les produits du groupe genevois pour sécuriser ses infrastructures et écosystèmes de connexion sans fil.ol/buc(AWP / 13.02.2018 08h37)