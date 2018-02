Bourse Zurich: les indices progressent à l'ouverture, Nestlé trébuche

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi clairement dans le vert, suivant la progression marquée de la veille et soutenue par des données américaines positives. Le titre Nestlé pesait clairement sur le SMI des valeurs vedettes après la publication de résultats annuels inférieurs aux pronostics.Aux Etats-Unis, la progression a été alimentée par les valeurs bancaires et technologiques après la publication d'une inflation au-dessus des attentes, souligne Mirabaud Securities dans son commentaire matinal. "De nouveaux chiffres concernant l'inflation (PPI) aux Etats-Unis pourraient encore alimenter la hausse, puisque le consensus semble de plus en plus enclin à vivre avec un plus grand nombre de hausses de taux en 2018".Au niveau macroéconomique, les investisseurs s'intéresseront aux prix à la production en janvier ainsi qu'à l'évolution de la production industrielle aux Etats-Unis. En France, le chômage a reculé au quatrième trimestre à 8,6%.En Suisse, le nombre d'actifs occupés a progressé de 0,6%, alors que le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s'est établi à 4,5%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).A 09h50, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,38% à 8932,16 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,82% à 1469,07 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,28% à 10'275,61 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, 26 étaient dans le vert, trois dans le rouge et une (Swisscom) était stable.Nestlé (-2,1%) a déçu avec sa croissance organique en 2017. Le bénéfice net a chuté, manquant les attentes, toutefois le dividende a été légèrement augmenté. Le groupe table sur une croissance organique comprise entre 2 et 4% pour 2018 tandis que les coûts de restructuration devraient avoisiner 700 mio CHF.Les deux autres poids lourds, les pharmas Roche (+0,2%) et Novartis (+0,2%) affichaient de modestes progressions.La journée a mieux débuté pour le chimiste Clariant (+0,3%), qui s'était distingué la veille comme le seul perdant malgré la publication de chiffres annuels supérieurs aux attentes.Les bancaires UBS (+2,3%), Credit Suisse (+3,0%) et Julius Bär (+2,1%) avaient le vent en poupe, après la progression la veille de leurs homologues étasuniennes. Pour la banque aux deux voiles, plusieurs établissements ont relevé leur recommandation et/ou objectifs de cours dans la foulée des résultats annuels dévoilés mercredi.Logitech (+3,1%) avançait également solidement, à l'instar d'ABB (+2,1%), Aryzta (1,9%), Swatch (1,9%), Adecco (+1,8%) et, à quelques encablures, Richemont (+1,4%).Sur le marché élargi, Santhera (+3,6%) a acquis une licence internationale auprès de Polyphor pour un médicament candidat. Addex (+9,7%) a annoncé une augmentation de capital, alors que Mobilezone (+1,2%) devrait communiquer plus de détails sur la sienne en mars après une assemblée générale convoquée pour l'occasion.Straumann (+0,3%) a enregistré une solide hausse des ventes en 2017 et amélioré sa rentabilité. Phoenix Mecano (+2,8%) a vu son bénéfice se contracter, malgré la progression des ventes.ol/buc(AWP / 15.02.2018 10h15)